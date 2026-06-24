Auto nel canale Villoresi a Senago, Gabriele Popovici ai domiciliari chiede scusa alle famiglie dei 3 morti

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Gabriele Popovici, il 18enne alla guida dell’auto che è finita nel canale Villoresi a Senago dove hanno perso la vita tre giovani, è agli arresti domiciliari. Durante l’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una cosa però l’ha detta: ha tenuto a rilasciare una dichiarazione di scuse rivolta alle famiglie delle tre vittime.

Auto nel canale a Senago, le scuse di Gabriele Popovici alle famiglie delle vittime

In una breve dichiarazione spontanea, il 18enne ha chiesto “scusa” ai familiari dei tre ragazzi deceduti. C’era lui al volante dell’Audi che all’alba del 21 giugno è finita nel canale Villoresi. Popovici, dopo l’incidente, è risultato positivo all’alcoltest.

Il gip di Milano Maria Beatrice Parati ha convalidato l’arresto del giovane e disposto i domiciliari come misura cautelare. Il pm Rosario Ferracane, invece, aveva chiesto che restasse in carcere, dove si trovava detenuto da tre giorni.

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Il magistrato aveva indicato due esigenze cautelari: il rischio di reiterazione del reato, nonostante l’immediato ritiro della patente, e il pericolo di inquinamento delle prove.

Per Parati le esigenze cautelari ci sono, ma possono essere “contenute” con la detenzione domiciliare. La giudice ha evidenziato la giovane età di Popovici, il fatto che è incensurato e che ha provato a salvare l’amica Camilla Copparoni, poi deceduta.

La ricostruzione della tragedia

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Popovici, quando si è consumata la tragedia, stava guidando un’Audi omologata per cinque, ma con a bordo nove persone: tre giovani erano sui sedili anteriori e sei su quelli posteriori.

Il 18enne dovrà ora rispondere delle accuse di omicidio stradale plurimo aggravato e di lesioni.

Le testimonianze dei sopravvissuti

I sei sopravvissuti, che comprendono anche l’indagato, non sono in pericolo di vita. I sopravvissuti hanno messo a verbale di aver consigliato ripetutamente al conducente di moderare la velocità.

“Durante il tragitto per tornare a casa più volte dicevamo di rallentare sino a quando, giunti a una curva stretta, andava dritto e finivamo con l’auto ribaltata nel canale pieno d’acqua”, si legge nelle testimonianze.

A perdere la vita nello schianto sono stati Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, entrambi di 17 anni, e Camilla Copparoni, che aveva da poco compiuto la maggiore età. Le tre vittime risiedevano a Paderno Dugnano, come altri giovani rimasti feriti nell’incidente.