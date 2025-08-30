Auto nel Po a Cremona si inabissa con dentro una persona morta, sospese le operazioni di recupero: il giallo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Deceduta la persona a bordo dell’auto che è sprofondata nel Po a Cremona. Dopo diverse ore, i tentativi di recupero della vettura sono state sospese dato l’accertamento della morte, a causa delle difficoltà incontrate dai sommozzatori per le condizioni estreme del fiume. È mistero sull’identità della vittima, su cui gli investigatori sono al lavoro, oltre che per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’auto affondata nel Po

Le operazioni di soccorso sono cominciate dopo l’allarme lanciato alle 6 di sabato 30 agosto. Alcuni pescatori avevano segnalato un’auto che galleggiava nel Po con le luci accese, l’acqua ormai ai finestrini e dentro una persona, nel tratto di fronte ai circoli canottieri di Cremona.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, la vettura si è inabissata velocemente finendo a otto metri di profondità prima che sul posto potessero intervenire gli specialisti del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano.

Il tratto del Po a Cremona dove si è inabissata l’auto con dentro una persona

Le operazioni di recupero a Cremona

Individuata il veicolo tramite un ecoscandaglio sono scattate le attività di recupero, andate avanti per ore, ma senza successo, perché rese complesse dal Po gonfio per le piogge cadute negli ultimi giorni.

I sommozzatori hanno dunque sospeso i tentativi di tirare fuori l’auto dal fiume, rimandando le operazioni a condizioni più agevoli, tra domenica e lunedì. Per riprendere l’intervento si attenderebbe anche l’arrivo di una draga.

A causa della forte corrente non è stato possibile nemmeno leggere la targa dell’auto, che a stento sarebbe stata identificata come una Fiat 500.

Sul posto anche l’unità navale della Guardia di Finanza e gli agenti della Squadra mobile, al lavoro per indentificare la vittima, anche tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza sul lungo Po. Al momento non risultano denunce di scomparsa.

L’auto nel Po nel Mantovano

L’episodio si è verificato a distanza di appena due giorni da un’altra auto caduta nel Po, nel Mantovano, dopo essere uscita di strada.

Nell’incidente a San Benedetto Po sono rimaste vittime un uomo e una donna, i cui corpi sono stati recuperati dopo tre ore.