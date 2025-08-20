Auto nel torrente Crisa di Leonforte a Enna, ritrovato il corpo di Matteo Ciurca: era disperso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si sono concluse con un tragico epilogo le ricerche di Matteo Ciurca, l’uomo disperso dopo essere finito con l’auto nel torrente Crisa a Leonforte, in provincia di Enna, a causa del maltempo: è stato trovato il suo corpo senza vita. Altre due persone, che si trovavano a bordo di un’altra vettura, sono riuscite a salvarsi. Uno degli automobilisti ha scongiurato il peggio salendo sul tetto della sua auto.

La scoperta del cadavere del disperso nel torrente Crisa a Leonforte

Ad annunciare la scoperta del corpo senza vita dell’uomo disperso nel torrente Crisa a Leonforte sono stati i vigili del fuoco.

Nel messaggio si legge: “Si sono concluse a Leonforte, in provincia di Enna, le ricerche dell’uomo disperso da ieri sera (martedì sera, ndr) nel torrente Crisa: i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo purtroppo senza vita dell’uomo, in corso le operazioni di recupero”.

Chi era l’uomo disperso a Enna

Come riferito dal Tg La7, l’uomo trovato senza vita è Matteo Ciurca, di 40 anni.

Nella zona di Leonforte si è verificata una “bomba d’acqua” che ha gonfiato il torrente Crisa. Il corso d’acqua in piena ha travolto l’automobile su cui viaggiava Ciurca.

Anche altre due persone, a bordo di un’automobile diversa, sono state travolte dal torrente. Fortunatamente, loro sono riusciti a salvarsi, come confermato su Facebook dal sindaco di Leonforte Piero Livolsi: “Sono riusciti, miracolosamente, a mettersi in salvo. Sono stati trasportati presso l’ospedale di Leonforte e stanno bene”.

“Manteniamo una flebile speranza che tutto si risolva nel migliore dei modi”, aveva scritto il primo cittadino sempre su Facebook, prima del ritrovamento del corpo senza vita di Matteo Ciurca.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.