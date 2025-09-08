Auto pirata investe 13enne a Tortima di Lusiana Conco, arrestato il conducente dopo la fuga

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

È stato arrestato il presunto responsabile del drammatico incidente che nella serata del 7 settembre ha sconvolto la comunità di Tortima di Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Un ragazzo di 13 anni, Stefano Angonese, che stava percorrendo in bicicletta una strada del paese, è stato travolto e ucciso da un’auto che, subito dopo l’impatto, si è data alla fuga senza prestare soccorso: dopo ore di indagini serrate, i carabinieri hanno arrestato un 23enne di Cartigliano.

Arrestato il conducente dell’auto pirata di Tortima

Come riporta Vicenza Today, il lavoro dei militari della Compagnia di Bassano del Grappa, coordinati dalla Procura di Vicenza, ha portato rapidamente a un nome.

La vettura del giovane fermato presentava danni compatibili con l’investimento di Tortima. Decisiva anche la testimonianza di un coetaneo che si trovava a bordo dell’auto al momento dell’impatto.

Per il conducente sono scattati gli arresti domiciliari, mentre le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dello schianto: l’accusa è di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso.

Le indagini proseguono per verificare eventuali aggravanti e per chiarire se il giovane al volante fosse sotto effetto di alcol o sostanze al momento del drammatico impatto.

L’incidente mortale: cosa è successo

L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 del 7 settembre lungo una strada di Tortima di Lusiana Conco.

Stefano stava percorrendo in bicicletta una strada di Tortima insieme a un coetaneo, quando è stato colpito in pieno da un’automobile.

Il fragore dell’urto è stato udito dai residenti, che si sono precipitati in strada e hanno subito dato l’allarme.

I sanitari del Suem 118, giunti tempestivamente, hanno tentato a lungo di rianimare il tredicenne, ma senza successo: le ferite riportate erano troppo gravi.

Un altro ragazzino che si trovava accanto alla vittima è rimasto ferito e trasportato in ospedale: le sue condizioni non sono critiche.

L’appello del fratello della vittima e il lutto cittadino

Nelle ore successive all’incidente, il fratello della vittima, Samuele Angonese, aveva lanciato un accorato appello al responsabile, che non era ancora stato fermato: “Ormai il danno lo hai fatto, però almeno abbi la forza di costituirti all’autorità. Hai rovinato una famiglia, ma almeno costituisciti”.

Lo stesso Samuele si era rivolto anche ai concittadini, invitandoli a collaborare con le forze dell’ordine: “Se sanno qualcosa, riferite alle autorità. E soccorrete il più in fretta possibile”.

La sindaca di Lusiana, Antonella Corradin, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali del 13enne.