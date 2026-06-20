Auto pirata travolge uno scooter a Focette vicino Lucca, 17enne morto e autista fuggito: caccia all'uomo

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, è morto e un 18enne è rimasto gravemente ferito in un violento incidente stradale avvenuto nella notte a Focette, frazione di Pietrasanta (Lucca). Lo scooter con a bordo i due ragazzi è stato travolto in pieno da un Suv con targa svizzera che avrebbe compiuto un’inversione “a U”. Dopo l’impatto, il conducente dell’auto è fuggito a piedi senza prestare soccorso. La tragedia è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga.

Il 17enne morto nell’incidente di Focette

La vittima si chiamava Gabriele Martini e aveva 17 anni. Il giovane viaggiava sullo scooter coinvolto nello schianto insieme a un amico di 18 anni quando, poco prima delle 4 del mattino, è avvenuto l’impatto con l’automobile.

I soccorritori arrivati sul posto hanno tentato di prestargli assistenza, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’incidente.

ANSA

L’altro ragazzo è stato invece trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello di Pisa con l’elisoccorso Pegaso 3. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche l’automedica di Querceta, le ambulanze della Misericordia di Lido di Camaiore e della Croce Bianca.

Come è avvenuto lo schianto tra scooter e Suv

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento. Il Suv avrebbe effettuato un’inversione totale di marcia lungo viale Roma. Proprio in quel momento sarebbe sopraggiunto lo scooter con i due ragazzi a bordo.

L’impatto è stato molto violento. Il motorino è finito contro il veicolo e i due giovani sono stati sbalzati sull’asfalto.

Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona. Le indagini riguardano anche la velocità dei mezzi coinvolti e la posizione esatta dei veicoli al momento della collisione.

Autista in fuga dopo l’incidente: è caccia all’uomo

Subito dopo l’impatto, l’automobilista ha abbandonato il Suv e si è allontanato a piedi senza fermarsi a prestare soccorso ai due ragazzi coinvolti. E, al momento, risulta irreperibile.

I carabinieri stanno lavorando per identificarlo e rintracciarlo e non escludono che a bordo del veicolo potessero trovarsi anche altre persone al momento dell’incidente.