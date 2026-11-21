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Un uomo di 80 anni è morto in un incidente stradale a Tione, in località Busa, in provincia di Trento. L’auto che guidava con a bordo anche il nipote minorenne è caduta in una scarpata per 80 metri. Il ragazzo è però uscito illeso ed è riuscito a liberarsi dalle lamiere e a correre dai propri familiari in paese per dare l’allarme.

Incidente a Tione, morto un uomo di 80 anni

L’incidente si è verificato oggi 21 novembre, nel pomeriggio. L’auto sarebbe uscita di strada da sola, senza che nessun altro veicolo fosse coinvolto, e sarebbe rotolata in una scarpata per circa 80 metri, stando a quanto riporta il giornale locale Il Dolomiti. Il conducente 80enne, ex imprenditore noto a Tione e in pensione, è morto immediatamente.

Si è invece salvato il nipote minorenne che viaggiava con lui e che sarebbe uscito dal sinistro sostanzialmente illeso. Il ragazzo si è liberato dalle lamiere dell’auto del nonno e sarebbe riuscito a risalire la scarpata e a recarsi in paese a Tione, in provincia di Trento, dove si trovavano gli altri suoi familiari, per dare l’allarme.

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Le operazioni di soccorso

Sono stati quindi i familiari del ragazzo a chiamare il numero unico per le emergenze 112 e ad avvertire dell’incidente. La chiamata è stata ricevuta attorno alle 15:30 del 21 novembre. Si sono subito attivati i soccorsi per provare a salvare il conducente dell’auto finita nella scarpata.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli uomini della stazione Val Rendena del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, tre operatori in tutto, accompagnati anche dai i vigili del fuoco locali, da un elisoccorso e dal personale Asuit. I sanitari hanno raggiunto l’uomo in poco tempo e hanno tentato la rianimazione.

Non sono però riusciti a ottenere alcun risultato e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’ottantenne. Dopo aver ricevuto il nullaosta per lo spostamento della salma da parte dell’autorità giudiziaria, sono iniziate le operazioni di recupero del corpo dell’anziano, svolte in collaborazione con la guardia di finanza.

In Italia sono tornati ad aumentare i morti sulle strade

Nonostante le recenti modifiche al codice della strada, in Italia nei primi dieci mesi del 2026 c’è stato un aumento del numero di morti in incidenti stradali, dopo anni di sostanziale stabilità dei dati. Durante questo periodo sono morte 367 persone che viaggiavano a piedi e 209 che viaggiavano in bicicletta.

Si tratta di dati in forte aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, +3,5% tra i pedoni, +3,6% tra i ciclisti. Già 43 inoltre i minorenni uccisi in un incidente stradale, dieci in più rispetto a tutto il 2025, quando in 12 mesi i ragazzi e i bambini morti sulle strade erano stati 33.