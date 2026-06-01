Auto prende fuoco al distributore di Amendolara vicino a Cosenza, 4 morti carbonizzati dopo l'incendio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Quattro morti dentro un furgone in fiamme in un distributore di benzina. I corpi carbonizzati di quattro braccianti di origine pakistana sono stati trovati all’interno di un minivan andato a fuoco in una stazione di servizio ad Amendolara, nel Cosentino. I cadaveri sono stati scoperti dopo lo spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del Fuoco intervenuti sul posto.

L’incendio nel distributore ad Amendolara

I soccorritori sono arrivati nel distributore lungo la statale 106, sul versante ionico della provincia di Cosenza, dopo la segnalazione di un veicolo in fiamme arrivata nel primo pomeriggio di lunedì 1 giugno.

Nel corso delle operazioni di spegnimento dell’incendio, dentro il minivan sono stati trovati quattro corpi carbonizzati: secondo le prime informazioni riportate dalla Gazzetta del Sud, le vittime sarebbero dei lavoratori agricoli di origine pakistana.

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I quattro morti carbonizzati in auto

Sul posto anche la polizia e i carabinieri per fare chiarezza sulle cause dell’accaduto e risalire all’identità delle quattro persone morte nell’incendio.

Stando alle prime ricostruzioni, le piste di un incidente d’auto o un’esplosione ipotizzate inizialmente sarebbero state al momento accantonate, ma nessuna possibilità è ancora esclusa.

Le indagini della squadra mobile di Cosenza

Sulla dinamica dell’incendio letale stanno indagando gli investigatori della squadra mobile di Cosenza, al lavoro per ricostruire le ragioni per le quali i quattro braccianti si sarebbero trovati all’interno del minivan e cosa abbia scatenato il rogo.

In questo senso saranno fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, raccolte e adesso al vaglio degli inquirenti.

La strada statale è stata chiusa al traffico e riaperta dopo alcune ore per consentire i rilievi delle forze dell’ordine.