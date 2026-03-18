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Due persone sono state tratte in salvo dai Carabinieri dopo che la loro auto si è ribaltata ed è rimasta sommersa nel torrente a Cataforio, Reggio Calabria. L’intervento, reso possibile grazie alla segnalazione di alcuni presenti, ha evitato conseguenze potenzialmente tragiche. I militari sono intervenuti con prontezza e hanno estratto i passeggeri dall’abitacolo utilizzando mezzi di fortuna.

Il salvataggio a Cataforio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’incidente si è verificato nella località di Cataforio, nel territorio di Reggio Calabria. Un’autovettura, nel tentativo di attraversare il torrente, è uscita di strada, ribaltandosi e rimanendo parzialmente sommersa nelle acque. A bordo del veicolo si trovavano due persone, impossibilitate a uscire autonomamente dall’abitacolo a causa della posizione precaria dell’auto e della presenza dell’acqua.

L’intervento dei Carabinieri

L’allarme è stato lanciato da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Grazie alla tempestività della segnalazione, i Carabinieri della Stazione locale sono giunti sul posto in pochi minuti. Di fronte a uno scenario particolarmente critico, con il veicolo capovolto al centro del corso d’acqua, i militari hanno dimostrato grande sangue freddo e capacità operativa.

Le operazioni di soccorso

Per raggiungere l’auto in mezzo alle acque, i Carabinieri hanno sfruttato un mezzo pesante presente in zona. Utilizzando una corda e altri mezzi di fortuna, sono riusciti a estrarre uno ad uno i due passeggeri dall’abitacolo, portandoli in salvo. L’azione rapida e coordinata ha permesso di evitare che la situazione degenerasse, scongiurando possibili conseguenze drammatiche per gli occupanti del veicolo.

Il ruolo delle Stazioni Carabinieri

L’episodio mette in luce ancora una volta l’importanza delle Stazioni Carabinieri come presidio di prossimità e punto di riferimento per la sicurezza dei cittadini. La capacità di garantire interventi tempestivi ed efficaci anche nelle situazioni di maggiore emergenza si è rivelata fondamentale in questa circostanza.

Il pronto intervento dei Carabinieri ha evitato una possibile tragedia a Reggio Calabria, dimostrando l’efficacia e la prontezza delle forze dell’ordine nel rispondere alle emergenze.