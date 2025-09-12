Auto rubata si schianta contro un palo a Bologna, arrestato 19enne alla guida: al volante senza patente

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Incidente mortale in via Murri a Bologna: un 18enne albanese è morto dopo lo schianto dell’Audi rubata su cui viaggiava, guidata da un connazionale di 19 anni senza patente. L’auto, in fuga dalla polizia, è finita contro un palo. Il conducente, arrestato, dovrà rispondere di omicidio stradale, resistenza e ricettazione.

Senza patente sull’auto rubata

Il grave incidente stradale è avvenuto a Bologna, in via Murri, all’alba di venerdì 12 settembre, nei pressi dell’incrocio con via dei Lamponi.

Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di 18 anni, di origine albanese, che viaggiava come passeggero su un’Audi risultata rubata. La vettura era condotta da un suo amico, connazionale di 19 anni sprovvisto di patente di guida, rimasto ferito ma sopravvissuto allo schianto.

Le operazioni di rimozione dell’auto incidentata

L’incidente a Bologna

La dinamica ricostruita dagli inquirenti racconta di un inseguimento partito poco prima in via Tolmino, quando una pattuglia del commissariato Santa Viola aveva intercettato l’Audi.

Al segnale di “alt” della polizia, il giovane alla guida non si era fermato e aveva invece spinto sull’acceleratore, iniziando una fuga ad altissima velocità.

La corsa si è conclusa tragicamente poco prima di via dei Lamponi. Il guidatore ha perso il controllo del mezzo, che è salito sul marciapiede, ha colpito un palo e successivamente ha carambolato contro alcune auto parcheggiate, danneggiandosi in più parti.

L’urto, che è stato devastante, ha portato il passeggero a essere sbalzato fuori dall’abitacolo. Il 18enne è morto sul colpo, mentre il 19enne alla guida è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale.

Accusa di omicidio stradale

Le accuse nei confronti del conducente sono gravi: omicidio stradale, resistenza e ricettazione. La polizia, intervenuta subito dopo l’incidente, ha chiarito che nessuna delle volanti aveva avuto contatto diretto con l’auto in fuga, poiché durante l’inseguimento avevano perso di vista il veicolo, ritrovandolo solo successivamente già distrutto sul luogo dell’incidente.

In base a quanto emerso dalle indagini, si apprende che entrambi i giovani coinvolti nel sinistro erano ospiti in comunità per minori stranieri non accompagnati.

La vittima, 18 anni appena compiuti, aveva precedenti per furto e resistenza, mentre il conducente risulta incensurato. L’incidente ha portato alla chiusura temporanea di via Murri per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza della strada.