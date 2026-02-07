Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata scoperta una vasta area adibita a ricettazione e smontaggio di auto rubate nella zona rurale di Palestrina, dove i veicoli sottratti a Roma e provincia venivano occultati e smembrati per alimentare il mercato illecito dei pezzi di ricambio. L’operazione, condotta dai Carabinieri della Compagnia locale, ha portato all’individuazione di otto veicoli rubati e al deferimento di due uomini per ricettazione e reati ambientali.

La scoperta della centrale di ricettazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto il 4 febbraio scorso in via San Pietro, nella zona rurale a ridosso del centro abitato di Palestrina. I militari della Stazione di San Cesareo sono stati i primi a intervenire, su disposizione della Centrale Operativa, dopo la segnalazione di un’autovettura rubata poche ore prima nella Capitale. Giunti sul posto, hanno rinvenuto il mezzo ancora integro, che è stato restituito al legittimo proprietario, un 28enne romano.

Un’area adibita allo smontaggio di auto rubate

L’area del ritrovamento ha rivelato una situazione ben più complessa. I Carabinieri delle Stazioni di San Cesareo e Palestrina, con il supporto dei Carabinieri Forestali, hanno scoperto numerose scocche, parti di veicoli e targhe, tutte riconducibili a furti perpetrati a Roma tra la fine di novembre 2025 e il giorno dell’operazione. Gli elementi raccolti hanno evidenziato la sistematicità delle attività criminali: le auto venivano rubate, condotte nell’area isolata, smontate e i componenti rivenduti attraverso canali illeciti.

Otto veicoli rubati già identificati

Nel corso delle indagini, i Carabinieri sono riusciti a identificare otto veicoli rubati, grazie alle targhe, ai numeri di telaio e ad altri codici identificativi. Non si esclude che ulteriori mezzi possano essere individuati con il proseguimento delle attività investigative. L’operazione ha permesso di restituire almeno un veicolo al legittimo proprietario e di interrompere una filiera di ricettazione che alimentava il mercato nero dei ricambi auto.

Deferiti due uomini per ricettazione e reati ambientali

Per i fatti accertati, due uomini sono stati deferiti in stato di libertà per ricettazione e per reati in materia ambientale. Le contestazioni sono state mosse congiuntamente dai Carabinieri Forestali, specializzati nel contrasto ai delitti contro l’ambiente e il territorio. L’area, infatti, era occupata da manufatti abusivi utilizzati per occultare e smembrare le auto rubate e risultava contaminata da oli usati e altre sostanze pericolose, configurando così anche violazioni ambientali.

