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È di 13 soggetti indagati e numerose misure cautelari il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro una presunta associazione a delinquere dedita a furto aggravato di autovetture, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio tra le province di Foggia e Bari. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura, ha colpito un’organizzazione criminale che avrebbe agito tra Bitonto e Cerignola, con una precisa divisione dei compiti e una struttura ben organizzata.

Le indagini e l’operazione della Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia, che ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali coercitive nei confronti di 13 soggetti indagati. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, ha permesso di ricostruire le attività di un sodalizio criminale attivo tra Bitonto e Cerignola, specializzato in furti aggravati di autovetture e nel successivo smistamento e riciclaggio dei veicoli rubati.

Le misure cautelari disposte dal Tribunale

Il provvedimento giudiziario ha previsto la custodia cautelare agli arresti domiciliari per 10 indagati, il divieto di dimora per un soggetto e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per ulteriori due indagati. Queste misure sono state adottate in seguito alle risultanze investigative che hanno evidenziato la pericolosità sociale e la capacità organizzativa del gruppo criminale.

Le indagini hanno permesso di accertare che l’organizzazione era suddivisa in due gruppi principali: uno con base nell’area di Bitonto e l’altro operante nella città di Cerignola. Il gruppo bitontino si occupava della fase esecutiva dei furti di autovetture nel territorio barese, utilizzando il metodo della “spintarella” e veicoli di grossa cilindrata appositamente modificati per compiere i reati. I mezzi sottratti venivano poi smontati e “cannibalizzati” in aree rurali isolate, per rendere più difficile il loro recupero e identificazione.

Il ruolo del gruppo cerignolano e la filiera illecita

Al gruppo con base a Cerignola era affidata la gestione logistica e commerciale dell’intera filiera illecita: trasporto delle parti smontate, stoccaggio in depositi ritenuti sicuri e successiva consegna ad autodemolitori compiacenti. Questi ultimi si occupavano dell’immissione dei ricambi nel mercato nero, alimentando un giro d’affari illecito che danneggiava gli operatori economici onesti e alterava le regole della concorrenza.

Le investigazioni hanno inoltre permesso di accertare che parte dei proventi derivanti dai reati veniva auto-riciclata dal promotore dell’associazione attraverso l’acquisto di nuove autovetture, formalmente destinate ad attività di noleggio. Questa strategia aveva l’obiettivo di ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa delle somme e di reinserirle nel circuito economico legale, rendendo più difficile il lavoro degli inquirenti.

L’impatto sull’economia e la risposta delle istituzioni

L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria e alle condotte di riciclaggio e autoriciclaggio. Questi fenomeni, oltre a colpire direttamente i cittadini vittime dei reati predatori, alimentano circuiti di illegalità diffusa e compromettono la libera concorrenza, danneggiando gli operatori economici che rispettano la legge.

IPA