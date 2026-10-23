Auto sbanda sul Ponte della Libertà, poliziotto fuori servizio la segue fino a Mestre: anziano colto da malore
Un dirigente di polizia fuori servizio ha seguito l’auto fino a Mestre e allertato i soccorsi: l’anziano al volante era stato colto da malore.
Un’auto che sbanda sul Ponte della Libertà, un poliziotto fuori servizio che la nota e non la perde più di vista fino a Mestre. Al volante c’era un anziano colto da malore. Il dirigente della Questura di Venezia l’ha seguito chiamando il 113, finché la corsa è finita contro una paratia: l’uomo è stato portato d’urgenza in ospedale.
- Ponte della Libertà, l’auto che sbanda verso la terraferma
- Il malore al volante e la corsa in ospedale
Ponte della Libertà, l’auto che sbanda verso la terraferma
Come riporta la Polizia di Stato, l’episodio risale alla sera del 21 ottobre.
Il dirigente, libero dal servizio, stava percorrendo il ponte quando ha visto la macchina sbandare pericolosamente lungo la carreggiata, in direzione della terraferma.
Ha subito chiamato la Sala operativa della Questura, inviando in tempo reale la sua posizione.
Non potendo fermare l’auto, e vista la situazione di pericolo per il conducente e per gli altri, ha continuato a seguirla fino al centro di Mestre.
Il malore al volante e la corsa in ospedale
Arrivato a Mestre, il conducente ha imboccato una strada contromano, ha urtato una paratia e si è fermato.
Pochi istanti dopo è arrivata una volante: gli agenti e il dirigente hanno deviato il traffico per mettere in sicurezza la strada.
Avvicinandosi all’auto, si sono accorti che l’anziano al volante si era sentito male.
I sanitari del 118 lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.