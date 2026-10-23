Auto sbanda sul Ponte della Libertà, poliziotto fuori servizio la segue fino a Mestre: anziano colto da malore

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un’auto che sbanda sul Ponte della Libertà, un poliziotto fuori servizio che la nota e non la perde più di vista fino a Mestre. Al volante c’era un anziano colto da malore. Il dirigente della Questura di Venezia l’ha seguito chiamando il 113, finché la corsa è finita contro una paratia: l’uomo è stato portato d’urgenza in ospedale.

Ponte della Libertà, l’auto che sbanda verso la terraferma

Come riporta la Polizia di Stato, l’episodio risale alla sera del 21 ottobre.

Il dirigente, libero dal servizio, stava percorrendo il ponte quando ha visto la macchina sbandare pericolosamente lungo la carreggiata, in direzione della terraferma.

Ha subito chiamato la Sala operativa della Questura, inviando in tempo reale la sua posizione.

Non potendo fermare l’auto, e vista la situazione di pericolo per il conducente e per gli altri, ha continuato a seguirla fino al centro di Mestre.

Il malore al volante e la corsa in ospedale

Arrivato a Mestre, il conducente ha imboccato una strada contromano, ha urtato una paratia e si è fermato.

Pochi istanti dopo è arrivata una volante: gli agenti e il dirigente hanno deviato il traffico per mettere in sicurezza la strada.

Avvicinandosi all’auto, si sono accorti che l’anziano al volante si era sentito male.

I sanitari del 118 lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino.

IPA