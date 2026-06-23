Auto sfiorata da un fulmine sull'autostrada di Zhuhai in Cina, il video del bagliore e il gesto del conducente

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un impressionante video ripreso da una dashcam ha registrato il momento in cui un’auto, in transito su un’autostrada di Zhuhai, in Cina, ha evitato per un soffio di essere colpita direttamente da un fulmine durante un temporale. Secondo quanto riferito, il mezzo avrebbe perso potenza pochi secondi dopo che il lampo ha illuminato la carreggiata.

Cina, video del fulmine caduto su un’autostrada a Zhuhai: auto sfiorata

La vicenda si è verificata il 18 giugno lungo la Western Coastal Expressway, nella provincia del Guangdong.

Le immagini, diventate virali online, mostrano un fulmine che cade nelle vicinanze di una vettura in movimento davanti alla telecamera, provocando un lampo accecante e spaventando gli automobilisti presenti.

Secondo la polizia stradale locale, il conducente dell’auto coinvolta ha spiegato di aver visto un improvviso bagliore prima che il veicolo si fermasse.

L’uomo è riuscito ad accostare e a mettere il mezzo in sosta. Le autorità hanno dichiarato che non è ancora chiaro se il fulmine abbia colpito direttamente il veicolo, ma hanno confermato che l’auto ha riportato danni ed è stata rimossa dall’autostrada con un carro attrezzi.

Non si sono registrati feriti.

Il testimone: “Episodio scioccante”

Un testimone oculare ha descritto l’esperienza parlando di un episodio “scioccante” e affermando che era la prima volta in vita sua che si trovava così vicino a un fulmine.

L’Ufficio meteorologico di Zhuhai ha fatto sapere che la città ha registrato condizioni meteo instabili tra la sera del 18 giugno e il 19 giugno, con cielo nuvoloso, rovesci e temporali intermittenti, alcuni accompagnati da forti perturbazioni.

Le temperature sono oscillate tra i 26 e i 31 gradi, con un elevato tasso di umidità. Le autorità hanno invitato residenti e automobilisti a mantenere alta l’attenzione durante le frequenti piogge intense e a prestare attenzione ai possibili rischi secondari legati al maltempo.

Il precedente

Un caso simile si era verificato, sempre in Cina, lo scorso agosto: un fulmine centrò in pieno un’auto in movimento durante un temporale nella città di Beihai.

Anche allora il momento fu immortalato da una telecamera. Nel filmato si nota chiaramente l’impatto del fulmine, seguito da una breve fiammata.

L’auto riuscì a fermarsi in sicurezza poco dopo l’accaduto.