Auto sfonda passaggio a livello in Polonia e viene travolta dal treno, il video dell'impatto

Travolto da un treno dopo aver sfondato con l’auto il passaggio a livello, vivo per miracolo. L’episodio è stato filmato in Polonia, sulla linea Granowo-Stęszew, a Nord-ovest del Paese, e il video ha fatto velocemente il giro del web: le immagini riprendono un automobilista che dopo aver distrutto l’asta levatoia si ferma sui binari, venendo investito dalla locomotiva. L’auto finisce distrutta e il conducente in ospedale, mentre i passeggeri del convoglio non hanno subito conseguenze.

Auto sfonda il passaggio a livello: il video

Il filmato è stato diffuso dalla società ferroviaria polacca PKP nell’ambito della campagna di sensibilizzazione "Attraversamenti sicuri", lanciata per richiamare l’attenzione sul fenomeno degli incidenti ai passaggi a livello, che nel Paese causano ogni anno decine di vittime.

Nel video si vede l’auto che distrugge la barriera di un attraversamento sulla tratta Poznań Główny-Wolsztyn, prima di fermarsi con l’anteriore poco oltre le rotaie. Inevitabile l’impatto con il treno delle Ferrovie della Grande Polonia in transito a tutta velocità: la vettura viene scaraventata fuori strada e finisce accartocciata al lato dei binari.

L’incidente con il treno in Polonia

Nonostante il violento scontro, l’automobilista si è salvato. Soccorso e trasportato all’ospedale di Grodzisk Wielkopolski, ha riportato soltanto traumi e lesioni lievi.

Tra i passeggeri a bordo del convoglio non si sono registrati feriti. L’incidente ha però mandato in tilt il traffico ferroviario per circa due ore.

Il precedente

L’episodio non è così inusuale in Polonia. Come riportato da Tgcom24, gli scontri tra treni e mezzi bloccati nel bel mezzo del passaggio a livello sono circa 170 con decine di vittime ogni anno.

Un precedente più grave è avvenuto a novembre 2024, quando un camion si è fermato sui binari dopo l’abbassamento delle sbarre a Nowa Sucha, causando sette feriti dopo il terrificante impatto con il convoglio in transito.