Auto sfonda vetrina di Louis Vuitton a Roma in via Condotti, tre ladri in fuga dopo il furto: bottino ignoto

A Roma si è verificato un maxi furto nella boutique di Louis Vuitton in via dei Condotti: i ladri hanno usato un’auto come ariete, sfondato la vetrina e portato via dal locale circa 80 articoli tra borse e accessori griffati. Il bottino, che al momento è ancora da quantificare con precisione, si aggirerebbe attorno alle centinaia di migliaia di euro. Al vaglio dei poliziotti che indagano sul caso ci sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero fornire indicazioni preziose sui ladri, attualmente in fuga.

Maxi furto da Louis Vuitton a Roma: cos’è successo

Il furto si è verificato poco prima delle 2 della notte tra domenica 16 e lunedì 17 novembre nel negozio di Louis Vuitton in via dei Condotti a Roma, in pieno centro.

In base alla ricostruzione dei fatti riportata dal Corriere della Sera, tre uomini a volto coperto hanno spaccato la porta d’ingresso del magazzino del negozio in via Mario de’ Fiori usando un’automobile come ariete. Dopo aver danneggiato la vetrata e scassinato la saracinesca, tagliando la serranda d’ingresso al magazzino, il commando si è fatto luce con le torce e ha portato via diverse borse e materiale griffato.

I poliziotti sul luogo del furto. Il commando di tre ladri è riuscito a introdursi nel negozio di Louis Vuitton in via dei Condotti a Roma sfondando la vetrina del magazzino con un’auto.

Le indagini sul furto da Louis Vuitton a Roma

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica.

Al vaglio dei poliziotti del commissariato Ponte Milvio che indagano sul caso ci sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero essere utili per ricostruire con maggiore precisione cosa è accaduto e per risalire all’identità dei ladri in azione nella Capitale nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 novembre.

A quanto ammonta il bottino del furto da Louis Vuitton in via Condotti

Stando a quanto riferito da La Repubblica, i ladri avrebbero portato via dal negozio di Louis Vuitton in via dei Condotti a Roma circa 80 articoli tra borse e altri accessori griffati.

Il bottino del furto è ancora da quantificare con precisione, ma la cifra si aggirerebbe attorno alle centinaia di migliaia di euro.