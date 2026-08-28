Auto si ribalta e finisce fuori strada a Sant'Enea tra Perugia e Marsciano, morti un 16enne e un 17enne

Grave tragedia nella notte tra il 27 e 28 agosto. A Sant’Enea, frazione del comune di Perugia, un incidente stradale avrebbe provocato la morte di due ragazzi di 16 e 17 anni che sarebbero stati sbalzati dall’auto sulla quale viaggiavano in cinque. Secondo le prime ricostruzioni, come riporta il Corriere della Sera, alla guida della vettura, una Mercedes, ci sarebbe stato un 18enne che avrebbe perso il controllo in una curva. L’auto si sarebbe ribaltata fuori strada.

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