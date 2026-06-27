Auto si ribalta sulla A14, morta madre di 24 anni, gravemente ferito il figlio di sei mesi
Una famiglia è rimasta coinvolta nel ribaltamento del minivan su cui viaggiava: morta una ragazza di 24 anni e ferito suo figlio di 6 mesi
Una ragazza di 24 anni è morta e suo figlio di sei mesi è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla A14, nel territorio del quartiere di Borgo Panigale a Bologna. Il minivan su cui viaggiavano si è ribaltato, a causa forse di un colpo di sonno del conducente, secondo i primi rilievi. A bordo, oltre alla donna e al neonato, c’erano altri quattro componenti della famiglia, tra cui altri due bambini e due adulti.
- Incidente sulla A14, morta una madre di 24 anni, grave il figlio di sei mesi
- I primi soccorsi in autostrada
- Le condizioni del bambino ferito
Incidente sulla A14, morta una madre di 24 anni, grave il figlio di sei mesi
Attorno alle 7 del mattino del 27 giugno una donna è morta in un incidente stradale in cui il minivan su cui viaggiava con altri cinque componenti della sua famiglia, tra cui tre bambini, si è ribaltato.
L’incidente è avvenuto al chilometro 1 della A14, nel territorio di Borgo Panigale, nel comune di Bologna, nei pressi del bivio per la A1 Milano-Napoli. Le cause sono ancora da chiarire, ma la polizia ipotizza un colpo di sonno del conducente, visto che non sarebbero coinvolti altri veicoli.
La donna aveva 24 anni ed era di origine egiziana, come tutti gli altri occupanti del minivan. Suo figlio, di sei mesi, è stato sbalzato fuori dal finestrino del veicolo e si trova in gravi condizioni.
I primi soccorsi in autostrada
Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno subito dovuto constatare che la ragazza era rimasta uccisa sul colpo dall’impatto del mezzo con l’asfalto della strada.
Hanno quindi proceduto a soccorrere il figlio della ragazza, apparso subito in condizioni molto gravi. Feriti, anche se con lesioni medie, meno gravi, anche gli altri due bambini.
Tra i feriti ci sarebbero, stando a quanto riporta l’edizione bolognese del Corriere della Sera, anche un 55enne e un 48enne, entrambi portati in codice rosso in pronto soccorso.
Le condizioni del bambino ferito
Il ferito più grave rimane però il bambino di sei mesi. Appena ammesso in ospedale, il neonato è stato soccorso dai medici che hanno ritenuto essenziale ricoverarlo nel reparto di rianimazione.
Le sue condizioni sono considerate critiche, anche se non è possibile sapere se si trovi ancora in pericolo di vita.
Gli altri bambini, che non sarebbero figli della vittima e che avrebbero 10 e 12 anni, starebbero meglio. La più grande, la ragazzina 12enne sarebbe già stata portata in reparto, mentre il più piccolo sarebbe ancora in pronto soccorso pediatrico.