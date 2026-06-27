Auto si ribalta sulla A14, morta madre di 24 anni, gravemente ferito il figlio di sei mesi

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Una ragazza di 24 anni è morta e suo figlio di sei mesi è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla A14, nel territorio del quartiere di Borgo Panigale a Bologna. Il minivan su cui viaggiavano si è ribaltato, a causa forse di un colpo di sonno del conducente, secondo i primi rilievi. A bordo, oltre alla donna e al neonato, c’erano altri quattro componenti della famiglia, tra cui altri due bambini e due adulti.

Incidente sulla A14, morta una madre di 24 anni, grave il figlio di sei mesi

Attorno alle 7 del mattino del 27 giugno una donna è morta in un incidente stradale in cui il minivan su cui viaggiava con altri cinque componenti della sua famiglia, tra cui tre bambini, si è ribaltato.

L’incidente è avvenuto al chilometro 1 della A14, nel territorio di Borgo Panigale, nel comune di Bologna, nei pressi del bivio per la A1 Milano-Napoli. Le cause sono ancora da chiarire, ma la polizia ipotizza un colpo di sonno del conducente, visto che non sarebbero coinvolti altri veicoli.

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La donna aveva 24 anni ed era di origine egiziana, come tutti gli altri occupanti del minivan. Suo figlio, di sei mesi, è stato sbalzato fuori dal finestrino del veicolo e si trova in gravi condizioni.

I primi soccorsi in autostrada

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno subito dovuto constatare che la ragazza era rimasta uccisa sul colpo dall’impatto del mezzo con l’asfalto della strada.

Hanno quindi proceduto a soccorrere il figlio della ragazza, apparso subito in condizioni molto gravi. Feriti, anche se con lesioni medie, meno gravi, anche gli altri due bambini.

Tra i feriti ci sarebbero, stando a quanto riporta l’edizione bolognese del Corriere della Sera, anche un 55enne e un 48enne, entrambi portati in codice rosso in pronto soccorso.

Le condizioni del bambino ferito

Il ferito più grave rimane però il bambino di sei mesi. Appena ammesso in ospedale, il neonato è stato soccorso dai medici che hanno ritenuto essenziale ricoverarlo nel reparto di rianimazione.

Le sue condizioni sono considerate critiche, anche se non è possibile sapere se si trovi ancora in pericolo di vita.

Gli altri bambini, che non sarebbero figli della vittima e che avrebbero 10 e 12 anni, starebbero meglio. La più grande, la ragazzina 12enne sarebbe già stata portata in reparto, mentre il più piccolo sarebbe ancora in pronto soccorso pediatrico.