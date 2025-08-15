Auto si ribalta sulla A23, erano in 8 a bordo di cui 5 bimbi: ferita una donna, bambini illesi

Un’automobile si è capottata in autostrada e ha dato luogo a un pericoloso incidente all’interno della galleria Zannier sulla A23, nel tratto tra Pontebba e Carnia. Sul veicolo, un van, c’era una famiglia tedesca di 8 persone, con 5 bimbi: sono tutti illesi, fatta salva una donna che ha riportato lievi ferite.

Grave incidente stradale sulla A23: bambini illesi

Attimi di paura nelle prime ore di Ferragosto sulla A23 dove una famiglia tedesca, diretta in vacanza, è stata protagonista di un incidente stradale.

Le otto persone che viaggiavano nel van che si è ribaltato in strada stanno bene: solo una di esse, una donna adulta, ha riportato delle ferite ed è stata accompagnata in ospedale per degli accertamenti.

Il luogo dell’incidente

Lo spavento e la lieta scoperta

L’autostrada A23 Palmanova-Tarvisio, in Friuli, è stata teatro di uno spaventoso incidente stradale che, per fortuna, non ha provocato grosse conseguenze. Solo uno degli occupanti del mezzo – un van Volkswagen – infatti ha dovuto ricorrere al soccorso dei medici, giunti in fretta e furia sul posto.

Altre sette persone (tra cui due adulti) che viaggiavano sul veicolo sono rimaste illese e tra esse c’erano anche cinque bambini. Si trattava, come detto, di una famiglia tedesca diretta in vacanza e che, nelle prime ore di Ferragosto, poco prima delle 4 del mattino, stava attraversando la galleria Zannier sull’autostrada A23, nel tratto tra Pontebba e Carnia.

Qui il rocambolesco incidente e il grande spavento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Tarvisio, il personale del SORES con un’ambulanza, l’elisoccorso e la polizia stradale. Per fortuna, non sono stati coinvolti altri mezzi.

La ricostruzione: come ha fatto il van a ribaltarsi

Le indagini sono scattate subito dopo i soccorsi. La polizia stradale sta cercando di capire la dinamica degli eventi e appurare le cause che hanno portato al capitombolo del van e all’incidente stradale.

Sta di fatti che l’automobilista ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata ed è finita a testa in giù, con tetto e gomme all’aria.

Tempestivo e decisivo l’intervento dei pompieri che hanno liberato gli occupanti del veicolo dalle lamiere, aiutandoli ad uscire. Pochi anche i disagi per gli automobilisti che si sono trovati a passare per quelle zone. La galleria, infatti, è stata riaperta dopo che i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo incidentato e l’area del sinistro.