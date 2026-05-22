Auto smontate nei parcheggi vicini all'aeroporto di Orio al Serio, quali sono quelle nel mirino dei ladri

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scoppia il giallo delle auto smontate nei parcheggi privati dell’aeroporto di Orio al Serio. Il fenomeno dei furti di costose parti delle vetture posteggiate dai viaggiatori in partenza dallo scalo bergamasco sta diventando sempre più esteso e incontrollabile, costringendo la società che gestisce l’area di sosta a correre ai ripari con l’aumento di luci e vigilantes.

Il caso dell’aeroporto Orio al Serio

Come riportato dal Corriere della Sera, non si tratta di casi isolati ma di diversi episodi di furto avvenuti nel fine settimana del 16 e 17 maggio nei parcheggi dell’aeroporto di Bergamo, con auto di gamma alte finite nel mirino dei ladri.

I malfattori hanno smontato pezzi di carrozzerie e meccaniche di vetture costose, fino ad arrivare anche a smantellarle in buona parte rendendole di fatto inutilizzabili, con danni che sarebbero arrivati a stime di decine di migliaia di euro.

ANSA

Le auto smontate

In particolare di 35mila euro sarebbe il valore del furto denunciato dall’imprenditore bresciano Andrea Montini, che tornando a prendere la sua auto se l’è trovata davanti senza cofano, radiatore, fari e altre parti della vettura.

Sui furti che hanno riguardato anche altri automobilisti, il gestore l’aeroporto di Orio al Serio, la Sacbo, ha assicurato di “collaborando attivamente con le forze dell’ordine, impegnate nelle indagini che riguardano un tipo di reato perpetrato anche in altri aeroporti, e con la società che gestisce l’area di sosta”, la Apcoa.

Rinforzata la sicurezza nei parcheggi

La società, principale fornitore europeo di servizi di parcheggi e mobilità urbana, con circa 250 parcheggi e oltre 110 mila posti auto in gestione in Italia tra fiere, aeroporti e grandi comuni come Milano e Roma, opera nello scalo bergamasco tramite una Ati, un’associazione temporanea di impresa con Sea e che comprende anche i parcheggi di Linate e Malpensa in un network nominato “Milan Airports Parking”.

Il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, ha definito gli episodi di auto smontate “gravi e incresciosi” e ha dichiarato di aver chiesto ad Apcoa “di implementare il sistema di illuminazione per migliorare la fruibilità dell’area e le condizioni di sicurezza. Nel contempo, si sta adottando un servizio di sorveglianza notturno in tutta l’area di sosta. Tutto questo tenendo conto delle problematiche connesse alla vicinanza dei cantieri dell’adiacente centro servizi aeroportuali e della costruenda linea ferroviaria”.