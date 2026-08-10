Auto sollevata in aria in un incidente nel Canton Grigioni in Svizzera, due italiani hanno perso la vita
Il violento frontale sulla N28 della Prettigovia provoca due vittime italiane e quattro feriti: strada chiusa per ore per soccorsi e rilievi dei fatti
Due cittadini italiani hanno perso la vita in un drammatico incidente nel Canton Grigioni, in Svizzera. Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto, una con targa svizzera e l’altra con targa italiana. Tutte le persone a bordo sono rimaste coinvolte: quattro i feriti e due i morti di nazionalità italiana. Si tratta di un violento scontro frontale che all’impatto ha sollevato in aria l’auto immatricolata in Italia.
Incidente in Svizzera
Grave incidente in Svizzera domenica 9 agosto. Lo scontro frontale è avvenuto lungo la strada nazionale N28 della Prettigovia, tra Schiers e Grüsch, nel Canton Grigioni.
Coinvolte due vetture, una svizzera e l’altra immatricolata in Italia. L’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 15, quando l’auto svizzera, sul rettilineo tra Schiers e Grüsch, sarebbe finita sulla corsia opposta impattando in un violento frontale contro l’auto con targa italiana.
Il conducente italiano e una delle passeggere sono morti, mentre una seconda passeggera è rimasta gravemente ferita; le tre persone che viaggiavano sulla vettura svizzera sono rimaste ferite.
La dinamica dell’incidente
Lo scontro, come abbiamo già anticipato, è avvenuto lungo il rettilineo verso Landquart quando l’auto svizzera è passata nella corsia opposta, schiantandosi contro l’auto immatricolata in Italia.
L’impatto è stato tanto violento da sollevare in alto l’auto italiana, che è finita con il tetto contro la barriera di sicurezza che costeggia la linea ferroviaria.
L’incidente ha richiesto l’intervento di almeno quattro ambulanze, due elicotteri e 13 vigili del fuoco impegnati ad estrarre le persone dalle auto incidentate.
L’intervento dei soccorsi
La strada è rimasta chiusa per circa quattro ore e mezza per consentire tutte le operazioni di soccorso, lo spostamento delle vetture e i rilievi del caso. Le autorità svizzere non hanno ancora diffuso le generalità delle vittime italiane, per questo non se ne conoscono i nomi.
Sappiamo però che le persone rimaste vittime dell’incidente sono il conducente italiano e una delle passeggere, mentre una seconda passeggera dell’auto italiana è rimasta gravemente ferita.
Sul fronte dell’auto svizzera sono invece tre le persone rimaste ferite: il conducente, una donna e un bambino. Fortunatamente le loro condizioni sono giudicate lievi, ma sono state comunque trasportate al pronto soccorso per le cure necessarie.