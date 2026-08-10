Auto sollevata in aria in un incidente nel Canton Grigioni in Svizzera, due italiani hanno perso la vita

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Due cittadini italiani hanno perso la vita in un drammatico incidente nel Canton Grigioni, in Svizzera. Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto, una con targa svizzera e l’altra con targa italiana. Tutte le persone a bordo sono rimaste coinvolte: quattro i feriti e due i morti di nazionalità italiana. Si tratta di un violento scontro frontale che all’impatto ha sollevato in aria l’auto immatricolata in Italia.

Incidente in Svizzera

Grave incidente in Svizzera domenica 9 agosto. Lo scontro frontale è avvenuto lungo la strada nazionale N28 della Prettigovia, tra Schiers e Grüsch, nel Canton Grigioni.

Coinvolte due vetture, una svizzera e l’altra immatricolata in Italia. L’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 15, quando l’auto svizzera, sul rettilineo tra Schiers e Grüsch, sarebbe finita sulla corsia opposta impattando in un violento frontale contro l’auto con targa italiana.

Il conducente italiano e una delle passeggere sono morti, mentre una seconda passeggera è rimasta gravemente ferita; le tre persone che viaggiavano sulla vettura svizzera sono rimaste ferite.

La dinamica dell’incidente

Lo scontro, come abbiamo già anticipato, è avvenuto lungo il rettilineo verso Landquart quando l’auto svizzera è passata nella corsia opposta, schiantandosi contro l’auto immatricolata in Italia.

L’impatto è stato tanto violento da sollevare in alto l’auto italiana, che è finita con il tetto contro la barriera di sicurezza che costeggia la linea ferroviaria.

L’incidente ha richiesto l’intervento di almeno quattro ambulanze, due elicotteri e 13 vigili del fuoco impegnati ad estrarre le persone dalle auto incidentate.

L’intervento dei soccorsi

La strada è rimasta chiusa per circa quattro ore e mezza per consentire tutte le operazioni di soccorso, lo spostamento delle vetture e i rilievi del caso. Le autorità svizzere non hanno ancora diffuso le generalità delle vittime italiane, per questo non se ne conoscono i nomi.

Sappiamo però che le persone rimaste vittime dell’incidente sono il conducente italiano e una delle passeggere, mentre una seconda passeggera dell’auto italiana è rimasta gravemente ferita.

Sul fronte dell’auto svizzera sono invece tre le persone rimaste ferite: il conducente, una donna e un bambino. Fortunatamente le loro condizioni sono giudicate lievi, ma sono state comunque trasportate al pronto soccorso per le cure necessarie.