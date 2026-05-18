Auto su folla a Modena, Salim El Koudri chiede la Bibbia e di parlare con un prete: "Sapevo che sarei morto"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il legale di Salim El Koudri chiederà una perizia psichiatrica per il 31enne che sabato 16 maggio ha lanciato la sua auto sulla folla a Modena, ferendo gravemente diverse persone. Dopo averlo incontrato in carcere, l’avvocato Fausto Gianelli lo descrive come un uomo “non lucido“, che non sa spiegare quanto accaduto e risponde a monosillabi. “Ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno morivo…”: questa l’unica frase di senso compiuto che El Koudri avrebbe riferito al suo avvocato. Il 31enne avrebbe chiesto una Bibbia e di poter parlare con un prete. Intanto è stata rinviata a domani l’udienza di convalida del fermo.

Auto su folla a Modena, cosa ha detto Salim El Koudri

“Ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno morivo…”.

Sarebbe questa l’unica frase di senso compiuto che Salim El Koudri avrebbe riferito al suo avvocato Fausto Gianelli, che nella mattinata di oggi, 18 maggio, lo ha incontrato nel carcere di Modena.

ANSA

Il legale riferisce all’Adnkronos di un ragazzo “con lo sguardo perso nel vuoto”, che “annuisce o risponde a monosillabili o muovendo la testa”.

L’avvocato: “Non è sembrato lucido”

Il 31enne, che sabato pomeriggio si è lanciato con la sua auto sulla folla nel centro di Modena, non ha saputo spiegare il perché del gesto o ricostruire quanto accaduto.

“Da lui non ho avuto nessuna risposta logica o coerente. A me non è sembrato lucido“, ha detto l’avvocato Gianelli. E ancora: “Non ha memoria di quello che ha fatto”.

Per questo il legale è intenzionato a chiedere una perizia psichiatrica per El Koudri.

El Koudri ha chiesto una Bibbia e di parlare con un prete

Salim El Koudri si trova attualmente in isolamento, nei colloqui con il suo avvocato avrebbe chiesto delle sigarette, ma anche una Bibbia e di poter parlare con un prete.

L’avvocato Gianelli ha spiegato che il 31enne non frequentava la comunità islamica locale di Ravarino: “Non è praticante, non è credente, non ha partecipato al Ramadan”.

Rinviata l’udienza di convalida

Intanto l’udienza di convalida del fermo, precedentemente prevista per le 14 di oggi, è stata rinviata alle 9.30 di domani mattina.

El Koudri deve rispondere delle accuse di strage e lesioni aggravate. Non terrorismo, al momento non ci sono elementi che possono far ricondurre i fatti di sabato a una matrice terroristica.

In ogni caso la Digos e il gruppo terrorismo della procura di Bologna continuano a monitorare la situazione insieme ai colleghi di Modena.

In merito all’udienza, Gianelli ha detto di non sapere se il 31enne, dato il suo stato, “sarà in grado di fare ragionamenti”.

I genitori “annichiliti dal dolore”

L’avvocato Gianelli ha parlato anche con la famiglia di Salim El Koudri: “Sono annichiliti dal dolore per le persone ferite, per la donna che ha perso le gambe”.

“Mi hanno chiesto più dei feriti che del figlio – ha rivelato all’Ansa – poi mi hanno chiesto del figlio perché sono consapevoli della gravità del fatto”.

I familiari non sapevano del percorso di cure avviato dal ragazzo nel 2022 e interrotto nel 2024, ma avevano capito che stava male.

Secondo quanto avrebbe riferito lo stesso El Koudri, si rivolse al centro di salute mentale perché si sentiva perseguitato e iniziò a prendere delle pillole.

Nell’ultimo periodo il 31enne stava sempre più spesso da solo, parlava da solo e si lamentava di non riuscire a trovare lavoro. In passato aveva lavorato per brevi periodi per diverse aziende, come magazziniere, spedizioniere e impiegato.

Cos’è il disturbo schizoide

A Virgilio Notizie, la psicanalista Adelia Lucattini ha spiegato cos’è il disturbo schizoide e perché Salim El Koudri potrebbe avere avuto “una co-morbidità con altri disturbi maggiori non intercettati”.