Auto sui pedoni in Normandia, 1 morto e 3 feriti: l’anziano conducente si è sentito male alla guida

Tragico incidente in Normandia, a Pirou. Un’auto ha travolto quattro persone davanti a una pizzeria: una donna è morta e tre persone sono ricoverate in condizioni critiche. Alla guida c’era un anziano che avrebbe avuto un malore. Le autorità escludono un atto volontario.

L’incidente a Pirou

Drammatico incidente In Normandia. Il sinistro è avvenuto a Pirou, un piccolo comune della Manica, nella serata di venerdì 5 settembre. Lo scontro ha coinvolto una sola vettura.

L’auto sarebbe piombata su un gruppo di pedoni che si trovava davanti a una pizzeria. Ha infatti travolto persone e parte della struttura, colpendo anche i tavolini all’esterno di questa.

La sindaca Noelle Loferestier ha parlato di “un grave incidente”. È stata la prima a fornire indicazioni, spiegando di come il sinistro abbia coinvolto un uomo anziano alla guida e i quattro passanti.

Una vittima e tre feriti gravi

Il bilancio dell’incidente è di una vittima e tre feriti in condizioni critiche. A perdere la vita è stata una donna, mentre altri tre pedoni sono stati ricoverati d’urgenza per via delle ferite che hanno riportato.

I vigili del fuoco hanno riferito che in totale sei persone hanno avuto bisogno di cure, ma che solo gli altri tre già citati hanno avuto bisogno di cure urgenti. Gli altri quattro sono stati travolti sulle strisce, mentre gli ultimi due che si trovavano all’interno dell’abitacolo con l’anziano.

Oltre trenta pompieri sono intervenuti per soccorrere i feriti, estrarre dalle lamiere dell’auto chi doveva essere curato e ripulire la strada dopo il tragico incidente.

Le cause: escluso un atto volontario

Secondo i primi accertamenti, il conducente si trovava al volante di un’auto con cambio automatico. Questo avrebbe perso conoscenza subito prima dell’impatto.

La dinamica fa pensare a un malore improvviso. Le autorità francesi hanno escluso che si sia trattato di un gesto deliberato, ribadendo che l’accaduto è stato un incidente. Il fatto appare diverso rispetto a quello accaduto a Berlino, dove invece il conducente si è dato alla fuga.