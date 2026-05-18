Auto sulla folla a Modena, "alcuni ragazzi hanno salvato una signora con la respirazione": parlano i testimoni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’auto piombata sulla folla a Modena poteva causare una strage e, se si è potuto scongiurare il peggio, è stato anche grazie all’intervento di diverse persone che sono prontamente intervenute per bloccare Salim El Koudri e soccorrere i feriti. Una negoziante ha raccontato che "alcuni ragazzi hanno salvato una signora con la respirazione".

La testimonianza di una negoziante di Modena

Marcella, una negoziante del corso di Modena dove è avvenuto il fatto, ha fornito la sua testimonianza a Mattino Cinque.

Il suo racconto: "Eravamo rientrate in negozio da 60 secondi, io stavo andando nel retro del magazzino e ho sentito urlare la mia collega che ha visto l’auto salire sul marciapiede e investire tutte quelle persone. Abbiamo sentito un boato fortissimo. La targa della macchina è rimasta proprio davanti al nostro ingresso".

Poi ha aggiunto: "La situazione è stata molto critica fin da subito. Le persone erano cadute in posizioni molto strane, era anche complicato toccarle per chi non è del mestiere".

La negoziante ha raccontato ancora: "Tantissimi passanti, anche molto giovani, si sono volontariamente fermati per prestare i primi soccorsi, anche salvando con la respirazione una signora che era caduta proprio davanti alla nostra vetrina. L’interesse delle persone è stato enorme".

Lo sfogo di Mattia del Comitato Modena merita di più

Mattia, del Comitato Modena merita di più, ha dichiarato alla trasmissione Mediaset: "È un vero incubo, una cosa che non ci aspettavamo in città. È il primo atto del genere in Italia ed è avvenuto proprio a Modena".

Mattia ha raccontato: "A inizio anno, a neanche un chilometro da qua, Don Rodrigo è stato accoltellato al collo da una persona che non si capisce bene cosa avesse in testa e si è salvato per miracolo. Neanche due mesi fa, poi, una signora in macchina è stata investita ed è morta. Stiamo vivendo una serie di episodi conseguenti uno all’altro e di continuo e siamo veramente spiazzati. Non è sostenibile".

E ha aggiunto: "Bisogna fare una differenza tra integrazione che avviene e integrazione che non avviene. Non si tratta di essere o non essere italiani, ma di essere o non essere integrati".

Come stanno i feriti di Modena

Mattino Cinque, nella mattinata di lunedì 18 maggio, ha anche fatto il punto della situazione sui feriti dopo quanto accaduto nel pomeriggio di sabato 16 maggio con protagonista Salim El Koudri.

L’inviata ha riferito che sono ancora cinque i feriti ricoverati tra l’ospedale di Modena e l’ospedale di Bologna.

A Modena sono ricoverati in tre: tra di loro c’è anche la donna a cui sono state amputate le gambe. Nella notte è stata estubata e piano piano ha ripreso conoscenza, nonostante sia ancora sedata. Una donna è ancora in rianimazione. Un altro uomo ha riportato un trauma facciale, ma la sua situazione è meno grave.

A Bologna c’è una coppia di coniugi, con la donna in condizioni più gravi.