Auto sulla folla a Modena, chi è Salim el Koudri e perché voleva fare una strage: "Si sentiva bullizzato"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Mentre Modena tenta di riprendersi dallo shock per quanto accaaduto in via Emilia, l’attenzione degli inquirenti è rivolta al profilo di Salim el Koudri, l’uomo che il 16 maggio ha trasformato il centro storico in un inferno di sangue e lamiere. Il bilancio è drammatico: 7 feriti, di cui alcuni in condizioni gravissime, tra cui una donna che ha subito l’amputazione delle gambe. A rendere ancora più inquietante l’evento è la personalità e il movente che emergono dai primi interrogatori.

Auto sulla folla a Modena, chi è Salim el Koudri

Come riporta TgCom24, Salim el Koudri non è un nome noto alle forze dell’ordine.

Il 31enne, di origini marocchine ma nato a Seriate, in provincia di Bergamo, è a tutti gli effetti un cittadino italiano di seconda generazione.

Residente nella provincia di Modena, l’uomo era finora considerato un soggetto incensurato e senza legami con ambienti radicalizzati o criminali.

Un profilo apparentemente “normale” che ha reso ancora più imprevedibile l’accelerazione folle a cento all’ora contro i pedoni che affollavano la zona Ztl.

Nonostante l’arma bianca estratta durante la fuga, gli investigatori tendono a escludere la pista del terrorismo internazionale.

Durante l’interrogatorio, el Koudri avrebbe infatti fornito una spiegazione legata a una sfera puramente personale e psicologica.

Il suo gesto non sarebbe guidato da un’ideologia, ma da un profondo rancore accumulato nel tempo.

Perché l’uomo voleva fare una strage

Davanti agli inquirenti, il giovane ha ammesso di aver puntato deliberatamente il marciapiede per colpire i passanti.

Alla base della furia cieca ci sarebbe una percezione distorta della realtà sociale: el Koudri ha dichiarato di aver agito perché “si sentiva bullizzato” e perseguitato.

Un risentimento covato nel silenzio della sua vita privata che è esploso nel pomeriggio di sabato 16 maggio quando, alla guida della sua auto, ha deciso di vendicarsi contro una folla di sconosciuti, trasformati nel bersaglio di una frustrazione fuori controllo.

Questo “delirio di persecuzione” spiegherebbe anche la reazione successiva allo schianto contro la vetrina. Invece di prestare soccorso o arrendersi, il 31enne è fuggito a piedi armato di un coltello, blaterando frasi sconnesse.

Le indagini sulla salute mentale di el Koudri

Le autorità stanno ora scavando nel passato recente dell’uomo per capire se fosse seguito da servizi psichiatrici o se avesse manifestato segnali di squilibrio prima di sabato 16 maggio.

La sua posizione è pesantissima: oltre alle accuse legate all’investimento di massa, dovrà rispondere di tentato omicidio per l’accoltellamento avvenuto durante la fuga.

La cattura è avvenuta all’incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano, grazie al coraggio di un gruppo di cittadini che lo ha inseguito nonostante fosse armato.