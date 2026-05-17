Auto sulla folla a Modena, chi sono i feriti e come stanno: due hanno subito amputazioni alle gambe

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono otto le persone finite in ospedale dopo essere state travolte dall’auto lanciata a tutta velocità sulla folla nel centro di Modena. Quattro di loro sono ricoverate in gravissime condizioni: due hanno subito amputazioni delle gambe, una è in pericolo di vita. Tra i feriti anche due turiste, una tedesca e una polacca. Lievemente ferito anche il conducente dell’auto, Salim El Koudri, 31enne italiano di origini marocchine: è in stato di fermo con l’accusa di strage e lesioni aggravate.

Auto sulla folla a Modena, 8 feriti

Nel pomeriggio di sabato 16 maggio una Citroen C3 è piombata sulla folla in via Emilia, in pieno centro a Modena.

L’auto ha falciato una decina di passanti prima di finire la sua corsa contro la vetrina di un negozio.

ANSA

Alla guida Salim El Koudri, 31enne di origini marocchine di Seriate (Bergamo), residente in provincia di Modena.

Scappato a piedi, l’uomo è stato inseguito e bloccato da alcuni passanti, fino all’arrivo delle forze dell’ordine: è stato arrestato con l’accusa di strage e lesioni aggravate. Esclusa l’ipotesi terrorismo.

Le persone rimaste ferite sono una quindicina, alcune sono state trattate sul posto dal personale del 118.

Tra le tante persone in strada in quei momenti anche la consigliera regionale Annalisa Arletti: “Ero a 20 metri. E tenevo mia figlia per mano”.

Due feriti hanno subito amputazioni delle gambe

I feriti ricoverati in ospedale dopo essere stati falciati dall’auto sono otto. Tra loro, riferisce Modena Today, ci sono anche una turista tedesca e una polacca.

I feriti sono cinque donne e tre uomini: quattro sono ricoverati in gravissime condizioni, due hanno subito amputazioni alle gambe, uno è in pericolo di vita.

Chi sono i feriti e come stanno

Stando a quanto riferito dall’Ausl di Modena, all’ospedale modenese di Baggiovara sono ricoverati in condizioni gravi due donne di 53 e 69 anni, meno gravi un 69enne.

La ferita più grave, una donna di 55 anni, è ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Maggiore di Bologna. Al Maggiore anche un 52enne in gravi condizioni, sono entrambi ricoverati in Rianimazione.

Altre tre persone, una 27enne, una 71enne e un 47enne, sono ricoverate in condizioni non gravi al Policlinico di Modena.

Tre dei feriti sono stati dimessi in serata, fa sapere il prefetto di Modena, Fabrizia Triolo.