Auto sulla folla a Modena, cosa rischia Salim El Koudri adesso: il punto dell'avvocato Giuseppe Di Palo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Salim El Koudri è il 30enne italo-marocchino che ha lanciato la sua auto sulla folla a Modena investendo sette persone, alcune delle quali rimaste gravemente ferite anche con mutilazioni. El Koudri, che ha cercato anche di pugnalare chi voleva fermarlo durante la fuga, è ora affidato alla giustizia. Si cerca di capire il movente, ed anche se i suoi pregressi disagi psichiatrici possano avere avuto un ruolo nei fatti. Il famoso avvocato penalista Giuseppe Di Palo, molto seguito sui social, cerca di fare il punto su cosa rischia oggi Salim El Koudri sotto il profilo penale.

Salim El Koudri e l’ipotesi strage

Giuseppe Di Palo è un penalista napoletano, seguito sui social da circa 700mila follower, sommando Facebook e Instagram.

“Diventa molto difficile riuscire a separare il piano umano da quello penale – ammette Di Palo in un video divenuto subito virale – però da avvocato devo mantenere l’equilibrio professionale”.

Nelle contestazioni a Salim El Koudri, e nella relativa pena futura, tutto dipenderà “da cosa riuscirà a dimostrare la Procura” di Modena, chiarisce l’avvocato.

“Il piano che sembra emergere in questa fase è l’articolo 422 del codice penale, la strage, che punisce chi compie atti tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità al fine di uccidere. Se nessuno muore come nel nostro caso […] la pena minima è quella di 15 anni, e si può arrivare fino a un massimo di 24 anni guardando a quelle che sono le regole dell’articolo 23 del codice penale”, chiarisce l’avvocato di Palo.

Che aggiunge: “Se muore però anche solo una persona – e speriamo di no – la pena sarà quella dell’ergastolo“.

Attualmente, in effetti, Salim El Koudri è indagato per strage e lesioni aggravate.

Al momento, pare, l’ipotesi terrorismo sarebbe stata esclusa anche se sono in corso accertamenti sulla storia recente dell’uomo.

Tentato omicidio plurimo

“Ma se la strage non regge […] potremmo astrattamente parlare in questo caso di plurimo tentato omicidio. Le pene restano altissime e la pluralità delle vittime fa aumentare di tantissimo il calcolo finale e qui potremmo essere sul limite di tali più alti, perché si parlerebbe della reclusione fino a 30 anni in quanto si applicherebbero le norme dell’articolo 81 del codice penale“, aggiunge l’avvocato.

Lesioni volontarie gravissime

E ancora: “A un gradino più sotto abbiamo le lesioni volontarie gravissime […] ma a me pare assai complicato sostenere una tesi del genere, cioè sostenere la tesi delle lesioni anche se in ogni caso le pene potrebbero essere comunque altissime vista la natura delle lesioni e la pluralità di soggetti colpiti”.

Il nodo del disagio psichiatrico

L’avvocato Giuseppe Di Palo tocca poi uno dei punti più dibattuti, ovvero la salute mentale di Salim El Koudri.

“Sembrerebbe che l’uomo in passato, stando almeno alle notizie di stampa, fosse seguito psichiatricamente o fosse stato seguito psichiatricamente”.

“Una diagnosi pregressa non è sufficiente a garantire una seppur parziale incapacità di intendere e di volere, che comunque se accertata determinerebbe uno sconto di pena fino a un terzo“, conclude il penalista.