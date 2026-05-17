Auto sulla folla a Modena e Lega e Vannacci attaccano su Salim El Koudri, sindaco Mezzetti: "Vedo avvoltoi"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sgomento e condanna unanimi dai partiti per il gesto di Salim El Koudri, che sabato si è lanciato con l’auto sulla folla nel centro di Modena, ferendo gravemente diversi passanti. Ma non solo: Salvini e Vannacci attaccano sul tema immigrazione, con la Lega che riaccende lo scontro con Forza Italia sulla proposta dello Ius soli. Mentre il sindaco di Modena parla di “tanti avvoltoi”.

Auto sulla folla a Modena, Salvini all’attacco

“Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame”, scrive su X il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, etichettando l’autore della tentata strage di Modena, Salim El Koudri, come un “criminale di seconda generazione”.

Il leader della Lega poi rilancia la proposta del permesso di soggiorno a punti, come la patente.

ANSA

“Permesso di soggiorno e cittadinanza sono un atto di fiducia degli italiani nei confronti di chi arriva, chi commette reati deve poter perdere questa fiducia”, ha detto durante un evento elettorale a Macerata, come riportato da Ansa.

Scontro tra Lega e Forza Italia

“In attesa di ulteriori informazioni da parte delle Forze dell’Ordine, una cosa è certa: in troppe città italiane l’integrazione delle cosiddette ‘seconde generazioni’ è fallita”, si legge in una nota della Lega.

Il partito di Salvini va all’attacco sui fatti di Modena riaprendo uno scontro interno alla maggioranza sulla proposta di Ius soli presentata da Forza Italia.

“Altro che ius soli o cittadinanze facili, bisogna proseguire con ancora più determinazione sulla strada di permessi di soggiorno revocabili in caso di reati gravi”.

Salim El Koudri è cittadino italiano, nato e cresciuto nella Bergamasca da genitori marocchini. Come ha ricordato Antonio Tajani durante il congresso di Forza Italia in Calabria: “Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque? Chi è stato protagonista dell’evento di ieri non aveva un permesso di soggiorno, è cittadino italiano“.

“È un tema su cui dobbiamo riflettere e stare attenti a non assumere decisioni sull’onda dell’emotività”, ha aggiunto il ministro Paolo Zangrillo.

Vannacci attacca su Salim El Koudri

Anche Roberto Vannacci va all’attacco su Salim El Koudri: “Quello che è accaduto a Modena non può essere derubricato a semplice episodio di cronaca o a follia di uno squilibrato. Gli elementi caratteristici ci sono tutti: immigrato di prima o seconda generazione, islamico e in probabile contatto con le frange estremiste e radicalizzate musulmane”.

Anche se, da quanto emerso finora dalle indagini, non è stato trovato alcun collegamento tra El Koudri e gruppi estremisti.

“Chi non rispetta le nostre leggi deve essere espulso – aggiunge sui social il leader di Futuro Nazionale – e culture incompatibili con la nostra non possono restare”.

Il sindaco di Modena Mazzetti: “Vedo tanti avvoltoi”

Contro la strumentalizzazione politica di quanto accaduto si è espresso nelle ultime ore il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.

Il primo cittadino, riferisce Ansa, ha ricordato che tra coloro che hanno bloccato El Koudri c’erano anche cittadini stranieri, “quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore, vedo tanti avvoltoi“.

“Dobbiamo guardarci – ha detto – da due pericoli in questo momento: il pericolo di questi attentatori o comunque questi pazzi che scatenano questi drammi, ma anche da quegli avvoltoi che invece di unire la comunità alimentano gli incendi, gli odi e i rancori per lucrare politicamente“.