Auto sulla folla a Modena, esclusa l'ipotesi terrorismo dopo la perquisizione nella casa di Salim el Koudri

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Le indagini su Salim el Koudri, il 31enne che ha seminato il panico nel centro di Modena, si sono spostate rapidamente dal luogo della strage all’abitazione dove il giovane viveva con i genitori a Ravarino. La perquisizione domiciliare, eseguita nelle ore immediatamente successive al fermo, ha fornito agli inquirenti elementi determinanti per inquadrare la personalità dell’attentatore e le possibili motivazioni dietro un gesto apparentemente inspiegabile.

Auto sulla folla a Modena, perquisita la casa di Salim el Koudri

Come riporta TgCom24, dall’ispezione dell’abitazione sarebbero emersi segnali inequivocabili di una forte instabilità mentale.

Sebbene gli accertamenti siano ancora in corso, il materiale rinvenuto dagli investigatori sembra confermare il quadro di un uomo fragile, la cui condizione psichica era già nota alle strutture sanitarie.

El Koudri, infatti, era stato in cura in passato per problemi psichiatrici ed era seguito dai servizi territoriali dell’Azienda Usl di Modena.

I reperti raccolti durante la perquisizione hanno permesso agli inquirenti di escludere, con un margine di quasi totale certezza, l’ipotesi di una radicalizzazione religiosa o di moventi legati al terrorismo internazionale.

Il profilo che emerge è quello di un soggetto incensurato che, nonostante il recente traguardo della laurea in Economia, viveva una fase di profonda crisi personale.

La disoccupazione e i gravi problemi personali

La perquisizione ha aiutato a ricostruire anche la quotidianità recente del 31enne.

Il giovane, nato a Seriate ma residente nel modenese, stava cercando attivamente lavoro dopo aver concluso gli studi.

Gli inquirenti stanno analizzando se la condizione di disoccupato e la difficoltà nell’inserimento professionale abbiano agito da innesco per il suo “rancore” verso la società, esasperando una patologia preesistente.

Al momento del fatto, il giovane non era sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, elemento che avvalora l’ipotesi di una scelta lucida nella sua follia, dettata esclusivamente dal proprio malessere psichico.

La collaborazione tra la magistratura e l’Azienda Usl sarà ora fondamentale per analizzare la cartella clinica del giovane e capire se vi siano stati segnali premonitori sottovalutati o una recente interruzione delle cure.

Le condizioni delle persone ferite

Mentre gli accertamenti domiciliari proseguono per verificare la presenza di ulteriori armi o scritti che possano spiegare meglio la pianificazione dell’atto, la città si concentra sul supporto alle vittime.

Tra gli otto feriti complessivi, restano critiche le condizioni di quattro persone.

In particolare, l’attenzione è rivolta alla donna travolta dalla Citroen C3 e schiacciata contro una vetrina, per la quale i medici temono l’amputazione di entrambi gli arti inferiori.

L’azione coraggiosa dei cittadini, che hanno neutralizzato el Koudri nonostante fosse armato di coltello, ha evitato che la furia del trentenne proseguisse oltre lo schianto iniziale.

Resta ora al vaglio degli inquirenti il materiale sequestrato a Ravarino, che rappresenta il tassello mancante per chiudere il cerchio su una tragedia che ha colpito il cuore di Modena.