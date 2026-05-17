Auto sulla folla a Modena, il racconto della consigliera FDI Annalisa Arletti: "Ero a 20 metri con mia figlia"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Non ci sono parole, solo rabbia”. Così scrive sui social Annalisa Arletti, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, testimone di quanto successo sabato a Modena, quando un’auto lanciata a tutta velocità sulla folla ha falciato diverse persone, ferendone gravemente alcune. “Ero a 20 metri”, racconta l’esponente di FDI, assieme alla figlia piccola: “Quelle persone ferite potevamo essere noi”. A Modena sono attesi in giornata il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Auto sulla folla a Modena, tra i testimoni una consigliera regionale

C’era anche una consigliera regionale dell’Emilia-Romagna ieri pomeriggio, sabato 16 maggio, a Modena, quando l’auto guidata da Salim El Koudri è piombata sulla folla falciando numerose persone.

Otto le persone rimaste ferite e ricoverate in ospedale, quattro delle quali in gravissime posizioni.

ANSA

In strada in quei momenti c’era anche Annalisa Arletti, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, come spiega lei stessa sui social: “Ero a 20 metri. Qualche decina di passi. E tenevo mia figlia per mano”.

Il racconto della consigliera FDI Annalisa Arletti

“Quelle persone ferite potevamo essere noi. Non ci sono parole, solo rabbia”, scrive Arletti su Facebook.

“Il primo pensiero – continua – a quella donna travolta in pieno. Il secondo alle persone ferite e il terzo a quei 4 cittadini che, con un coraggio sempre più raro a questo mondo, hanno fermato l’aggressore”.

“Solidarietà alle famiglie e una preghiera per i feriti gravi che lottano tra la vita e la morte. È un episodio che sconvolge una comunità intera”.

Mattarella e Meloni oggi a Modena

Intanto il Quirinale fa sapere che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi a Modena.

Ieri il Capo dello Stato ha telefonato al sindaco di Modena Massimo Mezzetti per esprimere vicinanza alla città e chiedere di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini “che con coraggio hanno bloccato il colpevole”.

Con Mattarella ci sarà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale, per andare a Modena. Lo riferisce Palazzo Chigi.