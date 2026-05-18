Auto sulla folla a Modena, la metafora del sindaco Mezzetti sul pugile e la paura: "Le prende soltanto"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

48 ore dalla tragedia dell’auto sulla folla a Modena, il sindaco Massimo Mezzetti invita alla razionalità. Mentre gli inquirenti analizzano i dispositivi di Salim El Koudri e il ministro Matteo Piantedosi conferma l’evidente squilibrio mentale, per il primo cittadino è il momento della lucidità: reagire con rabbia è inutile “come un pugile che ne prende soltanto”.

Auto lanciata sulla folla a Modena, indagini in corso

Sabato 16 maggio, nel centro di Modena in via Emilia Centro, il trentunenne Salim El Koudri ha travolto i passanti alla guida di un’auto, una Citroen C3, provocando il ferimento di diverse persone e seminando il panico.

Gli inquirenti hanno sequestrato tutti i dispositivi elettronici per accertare la dinamica e il movente del gesto.

ANSA

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che “a oggi l’ipotesi più plausibile è quella appunto di un gesto sconsiderato di uno che ha presentato un evidente squilibrio mentale”.

Il punto del sindaco Mezzetti sul movente

In merito alle indagini, il primo cittadino Massimo Mezzetti ha dichiarato: “Sui possibili moventi è inutile che ci scopriamo improvvisamente investigatori. Lo lasciamo fare appunto agli inquirenti che stanno conducendo le indagini”.

Il sindaco ha poi aggiunto: “Piantedosi ha detto che a oggi l’ipotesi più plausibile è quella appunto di un gesto sconsiderato di uno che ha presentato un evidente squilibrio mentale“.

Infine ha concluso: “Se da una parte ci conforta l’idea che non ci sia, diciamo, un disegno terroristico, dall’altra non è detto che, sgombrando il campo da queste ipotesi, ci possiamo sentire più tranquillizzati, perché comunque siamo esposti all’imponderabile di qualcuno che fa un gesto del genere”.

La piazza di Modena contro la paura

Per rispondere allo shock, cinquemila persone si sono radunate in piazza Grande. Il primo cittadino ha spiegato: “Abbiamo cercato in queste ore di farci carico, metterci sulle spalle la comunità e cercare anche di tenerla insieme, riunendola come ieri abbiamo fatto in piazza: c’erano 5.000 persone, perché la comunità si potesse ritrovare e, stando insieme, sconfiggere la paura“.

Le parole del sindaco di Modena a Mattino Cinque

Mezzetti ha poi lanciato un avvertimento: “La paura genera rabbia e la rabbia genera violenza, e quello di cui non abbiamo bisogno in questo momento è la violenza rancorosa”.

“Dobbiamo guardare con lucidità e raziocinio a tutto quello che è accaduto e saper rispondere con altrettanta razionalità e lucidità a tutto ciò – ha poi concluso il sindaco – Come un pugile che risponde sotto gli effetti della rabbia ne prende soltanto, e noi non dobbiamo più prenderne”.