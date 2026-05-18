Auto sulla folla a Modena, la sindaca di Ravarino: "Salim ha lasciato volontariamente il percorso di cura"
Il 31enne che nel pomeriggio di sabato è piombato con un'auto sui passanti in pieno centro a Modena è stato in cura in un centro di salute mentale dal 2022 al 2024
Salim El Koudri, il 31enne che nel pomeriggio di sabato è piombato con un’auto sui passanti in pieno centro a Modena, “ha lasciato volontariamente nel 2024 il percorso di cura” in un centro di salute mentale. Lo ha confermato Maurizia Rebecchi, sindaca di Ravarino, il comune di residenza dell’uomo. “Nel 2022 – ha spiegato – questo giovane ha chiesto un’informazione rappresentando un malessere, e trattandosi di un problema di carattere sanitario non è stato preso in carico da nessuno dei servizi sociali perché orientato verso il percorso sanitario. Da lì, l’accesso al centro di salute mentale, che poi l’ha seguito per i due anni successivi, fino al 2024, quando si è allontanato volontariamente dal percorso di cura”.