Auto sulla folla a Modena, Luca Signorelli “l’eroe” ferito che ha bloccato l’aggressore che “blaterava”

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Pomeriggio di terrore a Modena, dove un’auto ha travolto i passanti. L’uomo alla guida è poi sceso e ha aggredito un passante, prima di essere bloccato. Sono 7 i feriti, alcuni dei quali in modo grave: una donna avrebbe perso le gambe. Fondamentale nel fermare l’aggressore, Salim El Koudri, è stato un passante, Luca Signorelli, che lo ha inseguito e braccato, rimanendo ferito nella colluttazione.

Auto sulla folla a Modena, cos’è successo

In un’intervista ai media giunti sul posto, Luca Signorelli, uno dei passanti “eroi” che hanno permesso di bloccare El Koudri, ha spiegato quanto successo e raccontato della colluttazione avuta con l’aggressore che lo ha anche accoltellato con due fendenti.

Con ancora il capo grondante di sangue e sotto shock a causa della situazione che ha dovuto affrontare, Signorelli ha parlato a RaiNews24, permettendo di fare una prima ricostruzione di quanto accaduto nel pomeriggio di sabato 16 maggio a Modena.

L’intervento di Luca Signorelli che ha braccato l’aggressore

Insieme ad altri passanti, Luca Signorelli è stato colui il quale per primo ha braccato l’aggressore che, con la sua auto lanciata a folle velocità, aveva falciato una decina di persone.

Il cittadino ha inseguito e braccato El Koudri, dopo averlo visto spuntare durante i soccorsi che stava prestando ai feriti. “Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate, l’ho visto che scappava. Quindi l’ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano”, dice.

Una volta raggiunto, tra i due è scoppiato uno scontro corpo a corpo con l’intenzione di disarmarlo. “Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l’altro alla testa. È partita una colluttazione. Un fendente sono riuscito a evitarlo, l’altro l’ho preso. Poi gli ho bloccato il polso. E l’ho neutralizzato”, aggiunge Signorelli, grazie al cui intervento si è evitato che il già folle gesto dell’uomo si tramutasse in una vera e propria strage. “Non so se l’abbia fatto apposta, sembra che fosse sotto l’effetto di alcool o droga, comunque non in condizioni normali”, chiosa.

La ricostruzione dei fatti e i ringraziamenti del sindaco

Il contributo di Luca Signorelli e degli altri cittadini che hanno rincorso l’aggressore è stato decisivo nell’evitare che ci fossero conseguenze ancora più drammatiche a quanto accaduto nel pomeriggio del 16 maggio. Ben presto definite eroi, queste persone sono state ringraziate dal sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.

“Voglio ringraziare questi cittadini. Hanno avuto coraggio e grande senso civico. Il mio ringraziamento forte va a loro in questo drammatico momento”, ha detto il primo cittadino.

Come detto, l’autore del folle gesto è un uomo di 31 anni, italiano di origini marocchine, che si chiama Salim El Koudri. Il bilancio delle sue azioni è gravissimo: sarebbero sette i feriti di cui almeno quattro in gravi condizioni. Per alcuni di essi è stato necessario l’elisoccorso. Una donna di 56 anni è quella che versa nella situazione peggiore: centrata in pieno dalla Citroen C3 dell’uomo, ha dovuto patire l’amputazione di entrambe le gambe.