Auto sulla folla a Modena, Meloni annulla il viaggio a Cipro e arriva in città: con lei anche Mattarella

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un’auto a tutta velocità è piombata sulla folla nel centro di Modena, investendo numerose persone. “Una scena orribile”, raccontano i testimoni che hanno assistito a quanto accaduto sabato 16 maggio, intorno alle 16.30 in via Emilia Centro. Otto persone sono rimaste ferite, quattro sono gravi. In città sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, che ha annullato un viaggio istituzionale a Cipro.

Auto sulla folla a Modena: Meloni e Mattarella in città

Alla guida dell’auto che ha travolto i cittadini c’era il 31enne Salim El Koudri. Nelle prossime ore, in città arriverà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha annullato la visita a Cipro.

Atteso anche Mattarella che, subito dopo aver appreso di quanto avvenuto, si è messo in contatto con il sindaco per avere notizie dei feriti ed esprimere vicinanza alla città.

ANSA

Il presidente della Repubblica visiterà con la premier le persone ricoverate all’ospedale Baggiovara di Modena e quelle trasferite al Maggiore di Bologna.

In totale sono otto i feriti, cinque donne e tre uomini, quattro in condizioni molto gravi. Due turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe e una di loro sta lottando tra la vita e la morte.

I testimoni: “Scena orribile”

“Ero qui. Ho visto l’auto correre a tutta velocità sulla via e le persone saltare e scappare, una scena orribile”, ha riferito un testimone.

Un’altra persona presente in via Emilia ieri pomeriggio ha raccontato di aver visto l’auto arrivare mentre puntava il marciapiede: “Ha fatto un’accelerazione improvvisa. Andava almeno a cento all’ora, abbiamo visto le persone volare”.

La vettura, proveniente da largo Garibaldi, dopo l’impatto con un gruppo di passanti, ha terminato la sua corsa schiantandosi contro la vetrina di un negozio.

Salim El Koudri braccato dai cittadini

Salim El Koudri, 31enne di origini marocchine nato a Bergamo e laureato in Economia, ha tentato di fuggire ed è stato poi braccato da alcuni cittadini. In seguito è stato fermato dalle forze dell’ordine. Nel 2022, ha riferito il prefetto, era stato sotto osservazione per disturbi schizoidi.

“Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate, lui (l’investitore, ndr) scappa. Quindi l’ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una fila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano”. Lo ha raccontato, come riportato dal quotidiano La Repubblica, uno degli uomini che ha braccato Salim.