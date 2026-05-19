Auto sulla folla a Modena, noto psichiatra su Salim El Koudri: "Serve perizia, non bastano titoli di giornale"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Serve una perizia, non basta un titolo di giornale”. Secondo lo psichiatra Francesco Ottaviani ci sono diverse cose che non tornano nel modo in cui viene raccontata la vicenda di Salim El Koudri, in carcere dopo aver lanciato sabato la sua auto sulla folla a Modena. Da un lato “malattia mentale non significa violenza”, spiega l’esperto, dall’altro ridurre tutto alla responsabilità individuale non può diventare una scusa per ignorare quella collettiva, cioè prevenzione e cura della sanità mentale da parte del sistema sanitario nazionale.

Auto sulla folla a Modena, cosa non torna secondo lo psichiatra Ottaviani

Secondo Francesco Ottaviani, noto psichiatra romano con oltre 63 mila follower su Instagram, ci sono “tre cose che non tornano” nel modo in cui viene raccontata pubblicamente la vicenda di Salim El Koudri, il 31enne che sabato 16 maggio si è lanciato con l’auto a tutta velocità sulla folla nel centro di Modena, ferendo diversi passanti.

I motivi del gesto non sono ancora chiari: l’uomo finora non ha saputo spiegare quanto fatto agli investigatori, le indagini hanno escluso la pista del terrorismo.

ANSA

In questi giorni si è parlato molto dei disturbi psichiatrici del 31enne, seguito per due anni da un centro di salute mentale.

Secondo Ottaviani però “non sappiamo ancora abbastanza per dire se un caso del genere ha una motivazione psichiatrica”.

Serve una perizia, che verrà chiesta dall’avvocato di El Koudri: “non basta un titolo di giornale, non basta dire che era seguito dai servizi”, dice lo psichiatra in un video sulla sua pagina Instagram.

Salim El Koudri, “malattia mentale non significa violenza”

Altra cosa, “dire paziente psichiatrico non può ancora equivalere a dire soggetto pericoloso e violento”.

Per Salim El Koudri si è parlato di un disturbo schizoide di personalità: ma disturbo schizoide, spiega l’esperto, “non vuol dire persona violenta, vuol dire, semplificando, distacco sociale, difficoltà nelle relazioni intime, nella vicinanza emotiva”.

“Malattia mentale – sottolinea – non significa violenza perché la maggior parte delle persone con un disturbo psichiatrico non commette atti violenti, anzi, spesso al contrario li subisce“.

Secondo Ottaviani, quando diciamo subito che c’è un problema psichiatrico, “ci stiamo rassicurando”, “perché se non è terrorismo, allora non è una minaccia collettiva”.

Ma si tratta solo di una semplificazione, che “fa comodo a una certa politica che cavalca l’onda e che rincorre sempre un nemico chiaro”.

E che ha effetti negativi sulla percezione della malattia mentale: “Una volta che un fatto di cronaca viene raccontato così aumenta lo sguardo sospettoso verso chi assume psicofarmaci, verso chi è seguito da un centro di salute mentale”.

Lo psichiatra: “Investire nel sistema sanitario”

Infine, ridurre tutto alla responsabilità individuale “non può diventare una giustificazione per ignorare quella collettiva”, afferma Ottaviani.

E cioè la sanità pubblica, servizi di prevenzione e cura della malattia mentale.

“Non possiamo più continuare – conclude – a non investire in un sistema sanitario che si occupi veramente di salute mentale“.