Auto sulla folla a Modena, ombra del terrorismo su Salim El Koudri: avrebbe cercato altri attentati in Europa

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"Lui non era psicopatico, lui sapeva", queste le parole che Giovanni Esposito, fratello di una donna ferita gravemente a Modena dall’auto lanciata sulla folla da Salim El Koudri, rivolge a un’inviata di Fuori dal Coro. "Per me era un terrorista", aggiunge, puntando il dito contro coloro che secondo lui "vogliono insabbiare tutto", compreso il sindaco Massimo Mezzetti. E secondo l’inviata, la redazione avrebbe avuto accesso a documenti inediti della Procura che suggerirebbero, appunto, l’ipotesi del terrorismo islamico dietro il gesto del 31enne.

Su cosa sta lavorando la Procura di Modena

Nel corso della puntata di domenica 24 maggio l’inviata di Fuori dal Coro Serena Pizzi ha rivelato che la Procura di Modena sarebbe al lavoro su tutti i dispositivi informatici di Salim El Koudri.

Nello specifico si tratta di cinque telefoni, quattro computer, due hard disk e due pennette USB, e proprio in uno di questi elementi – secondo indiscrezioni – gli inquirenti avrebbero notato qualcosa.

In uno dei suoi telefoni sarebbe presente, infatti, almeno un video di violenza che gli investigatori ritengono "molto significativo", ma non è ancora dato sapere quale genere di violenza sarebbe presente nel dispositivo del 31enne.

Ci sarebbero, inoltre, alcuni scritti del padre dell’indagato che motiverebbero un certo odio verso l’Occidente, sempre secondo l’inviata di Fuori dal Coro. Infine, Ansa apprende che negli ultimi tempi l’indagato si sarebbe documentato su altri attentati commessi in Europa.

Gli scritti del padre di Salim El Koudri

Negli scritti in arabo del padre di Salim El Koudri ci sarebbe una manifestazione di insofferenza verso l’Occidente, indicato come colonizzatore dal momento che "i Paesi occidentali si sono imposti nel Nord Africa", mentre proprio i Paesi del Nord Africa "non hanno mai espresso la loro identità".

Il gesto di Salim El Koudri, quindi, secondo Fuori dal Coro sarebbe stato il risultato di un condizionamento arrivato dal padre e che avrebbe portato il 31enne a maturare insofferenza verso l’Occidente, con segnali inviati alla segreteria dell’Università e telefonate minatorie presso gli uffici del Centro dell’Impiego. In una di queste chiamate, El Koudri avrebbe detto: "Per farmi vedere che devo fare? Ammazzare una persona? Perché nessuno sa chi sono io".

L’auto lanciata sulla folla è stato un attentato?

Il fratello di una delle vittime, Giovanni Esposito, sostiene che Salim El Koudri "non era psicopatico", piuttosto "lui sapeva", nonostante le smentite anche dalle quote politiche sulla natura del gesto di Salim El Koudri. A suggerire la natura terroristica dell’evento è l’esperto Gianpiero Spinelli, che fa notare come l’andamento a zig zag dell’auto sia ricorrente in tutti gli attentati di matrice islamica, una tattica che servirebbe a colpire più persone ma anche a sfuggire da eventuali spari delle forze di polizia.

Anche il coltello che El Koudri impugnava una volta uscito dall’abitacolo sarebbe tipico di una seconda fase, come se il 31enne avesse posto in essere "un protocollo ormai studiato, elaborato e testato anche in altri attentati".