Auto sulla folla a Modena, parla la sorella di uno dei feriti: "Ha visto le persone saltare per aria"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La città di Modena è ancora profondamente scossa da quanto accaduto sabato pomeriggio, quando l’auto guidata da Salim El Koudri è piombata sulla folla, falciando diverse persone. Alcuni feriti sono ricoverati in gravi condizioni. In queste ore stanno emergendo le testimonianze dei terribili attimi vissuti in via Emilia e si sta cercando di capire perché il giovane, che è stato fermato, si sia reso protagonista di un gesto tanto scellerato.

Auto sulla folla a Modena: la testimonianza della sorella di un ferito

“Mio fratello non sta molto bene, devo essere sincera. Però, non è in fin di vita: questa è la cosa importante. È stata una cosa veramente devastante e terribile”. A parlare ai microfoni dell’ANSA è la sorella di uno chef di 60 anni che è stato investito da El Koudri.

“Mio fratello non è stato accoltellato, è stato investito con la macchina. Lui è stato uno dei primi, all’inizio del centro storico”, ha aggiunto la donna.

ANSA

“Si ricorda perfettamente tutto quanto – ha proseguito – è molto lucido, molto vigile e ha visto proprio saltare le persone per aria. È stato catapultato praticamente in mezzo alla strada”.

Come sta il ferito

La sorella dell’uomo investito ha inoltre spiegato che ora il fratello dovrà sottoporsi a una nuova TAC, “perché sembra avere una frattura al cranio”.

“È caduto di testa, ma è vigile, si ricorda perfettamente tutto quello che è accaduto”, ha ribadito la donna.

E ancora: “Mi ha detto che ha male dappertutto, è logico, adesso gli usciranno tutte le botte. Al momento sembra che di rotto sul corpo non ci sia niente, però ha queste microfratture al cranio e ha botte molto evidenti sul viso”.

“Lui ha 60 anni e lavora con me, fa lo chef nel mio ristorante. Speriamo bene”, ha concluso.

Il ministro Piantedosi: “A Salim El Koudri diagnosticato un disturbo schizoide”

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che in un’intervista rilasciata a Il Giornale ha confermato che Salim El Koudri è nato a Bergamo da genitori immigrati marocchini, che è un cittadino italiano e che è laureato.

Ha inoltre riferito che in passato gli è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. “E questo rende più complesso inquadrare la vicenda”, ha aggiunto il ministro che ha anche sottolineato che per ora non ci sono elementi che facciano pensare a un’azione dettata dalla radicalizzazione islamica.

“A oggi l’ipotesi più plausibile è quella appunto di un gesto sconsiderato di uno che ha presentato un evidente squilibrio mentale”, ha concluso Piantedosi.

Il 31enne è attualmente indagato per strage e lesioni aggravate.