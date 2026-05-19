Auto sulla folla a Modena, "perché non si può parlare di terrorismo": il punto dell'avvocato Giuseppe Di Palo

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Il caso dell’auto sulla folla a Modena ricalca quanto accaduto in altre città europee in passato, per esempio l’attentato terroristico a Nizza nel 2016. Eppure per l’episodio avvenuto il 16 maggio, la procura non ha chiesto le aggravanti di premeditazione e terrorismo. L’avvocato Giuseppe Di Palo ha spiegato che mancano dei requisiti indicati dal codice penale.

L’accusa per il caso dell’auto sulla folla

Il 16 maggio il 31enne Salim El Koudri si è lanciato con l’auto contro la folla a Modena ferendo sette persone.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto dell’uomo confermando la custodia cautelare in carcere. La decisione è arrivata dopo alcune ore dall’udienza preliminare.

ANSA

L’accusa è di strage con l’aggravante delle lesioni gravissime, ma la procura non ha chiesto le aggravanti di premeditazione e terrorismo.

Il giudice per le indagini preliminari nel convalidare l’arresto di Salim El Koudri ha disposto che l’Amministrazione penitenziaria “sottoponga a un periodo di osservazione le condizioni psichiche dell’indagato, con l’eventuale trasferimento” in reparti specializzati.

Il 31enne ha detto al suo avvocato che sapeva “che quel giorno sarei morto” e di aver “bisogno che qualcuno mi capisca”. Intanto sono spuntate delle mail di 5 anni fa con frasi rabbiose e ingiuriose verso l’ateneo di Modena che non gli aveva dato un impiego.

Perché non si tratta di terrorismo

L’auto sulla folla a Modena sembra ricalcare quanto avvenuto nel 2016 a Nizza, quando un terrorista alla guida di un pesante autocarro travolse la folla riunita sulla Promenade des Anglais, provocando 86 morti e oltre 300 feriti.

In quel caso la strage fu rivendicata dallo Stato Islamico (Isis). L’episodio a Modena, invece, non è ritenuto un atto terroristico.

Sui social, l’avvocato Giuseppe di Palo, che conta 400mila follower su Instagram, ha spiegato che la norma cardine su cui si basa la determinazione giuridica se un atto possa essere considerato terrorismo è l’articolo 270 sexies del codice penale.

“Sostanzialmente una condotta è terroristica – ha detto in un video – quando ricorrono due livelli di requisito“.

Il primo è il requisito oggettivo, “vale a dire la condotta, per sua natura o contesto, deve poter arrecare un grave danno a un paese o a un’organizzazione internazionale”.

Il secondo è un requisito finalistico “perché quella condotta deve essere compiuta allo scopo di intimidire la popolazione, costringere i pubblici poteri o un’organizzazione internazionale a fare o a non fare qualcosa e destabilizzare o distruggere le strutture politiche e costituzionali economiche o sociali di un paese”.

Di Palo ha sottolineato che “non basta che il fatto produca terrore in senso comune, serve una finalità qualificata, un gesto deve essere diretto non solo contro vittime occasionali ma contro la collettività, contro lo Stato, le istituzioni, l’ordine politico-sociale e deve avere uno degli scopi che abbiamo elencato prima”.

Cosa dice la Cassazione

Riguardo al testo dell’articolo 270 sexies che riproduce la struttura grave danno più scopo di intimidazione, costrizione e di stabilizzazione, Di Palo ha segnalato che “la Cassazione ha più volte in realtà ammonito contro una dilatazione eccessiva di questa nozione”.

“Non ogni fatto violento, politicamente carico o socialmente allarmante – ha spiegato il legale – diventa terrorismo. Occorre una valutazione stringente della concreta dell’azione a produrre il grave danno tipico e a perseguire una delle finalità previste”.

Dalle notizie diffuse sugli eventi di Modena, secondo Di Palo, “emergono elementi che evidenziano in realtà sicuramente una condotta gravissima e indegna, sicuramente deliberata e indiscriminata ma non necessariamente, almeno allo stato delle informazioni che abbiamo, terroristica”.

In pratica, “il fatto che le vittime siano casuali” e “che la condotta abbia generato panico non è sufficiente” a rientrare nella categoria dell’atto terroristico poiché anche “una strage comune può essere indiscriminata e terrificante”.

L’avvocato ha concluso chiarendo che “la differenza è che nel terrorismo la violenza è uno strumento di una finalità ulteriore”.

Cosa dice il Gip sul caso a Modena

Intanto il gip Donatella Pianezzi ritiene che, al momento, non ci sono neanche elementi per ritenere che il gesto compiuto il 16 maggio da Salim El Koudri sia una conseguenza della patologia – disturbo schizoide di personalità – per il quale era stato in cura al Centro per la salute mentale di Castelfranco Emilia.

La giudice reputa che non ci siano elementi per ritenere che El Koudri fosse incapace di intendere e volere quando ha commesso il fatto.