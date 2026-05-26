Auto sulla folla a Modena, Procura chiede perizia psichiatrica per Salim El Koudri con "urgenza": il motivo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La Procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica d’urgenza per il 31enne Salim El Koudri, l’uomo italo-marocchino che sabato 16 maggio scagliò la sua auto sulla folla in centro città, falciando sette persone per poi aggredirne altre a coltellate. La perizia è stata richiesta con la formula dell’incidente probatorio. La decisione spetta alla giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi.

Verso l’incidente probatorio per Salim El Koudri

Sarebbero tre i motivi per cui il procuratore capo Luca Masini e la pm Monica Bombana hanno chiesto di procedere in tal senso.

Il primo motivo riguarda le pregresse diagnosi psichiatriche stabilite da un centro di salute mentale.

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Si valuta poi la condotta messa in atto dall’arrestato, sul quale pende l’accusa di strage e lesioni aggravate.

Da ultimo, c’è la necessità di cristallizare, come si dice in gergo, le reali condizioni mentali di El Koudri. La notizia è stata riportata dall’agenzia Adnkronos.

Se la gip dovesse accogliere la richiesta, procederà a indicare un proprio perito. E Procura e difesa indicheranno i propri consulenti.

La difesa di Salim El Koudri

La difesa di Salim El Koudri ha espresso soddisfazione: “Siamo soddisfatti. Le indagini vanno nella direzione di accertare le condizioni fisiche e psichiatriche che per noi sono la ragione del gesto che non è né l’odio, né il terrorismo“, ha affermato all’Adnkronos Fausto Gianelli, l’avvocato di El Koudri.

“Avremmo potuto chiederla noi la perizia psichiatrica – ha sottolineato il legale – ma la Procura di Modena che sta lavorando benissimo e con celerità ha ritenuto di farlo cogliendo la necessità di cristallizzare con urgenza, con la formula dell’incidente probatorio le condizioni di Salim El Koudri”.

Salim El Koudri non spiega il movente

El Koudri attualmente si trova in custodia cautelare in carcere e rifiuta di incontrare i familiari. Il legale ha spiegato che l’assistito “non ha una rimozione di quanto accaduto con la sua auto in pieno centro a Modena, ma non sa dire il perché, qual è stato il motivo o la ragione” delle sue azioni.

L’uomo viene definito “una maschera di sale che guarda nel vuoto”. Intanto l’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati a Salim El Koudri è in corso.