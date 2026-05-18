Auto sulla folla a Modena, Salim El Koudri affetto da disturbo schizoide? Cos'è e come si interviene

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Quanto accaduto a Modena non sarebbe stato un attentato con matrice terroristica o da ricondurre al radicalismo. A rassicurare sono stati gli inquirenti, insieme al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Ma resta da capire per quale motivo Salim El Koudri non fosse più seguito per i problemi psichiatrici manifestati in passato. Il 31enne italiano di origini marocchine, infatti, sarebbe stato noto ai servizi di salute mentale, ma dal 2024 gli specialisti ne avrebbero perso le tracce. L’uomo è ora in carcere con le accuse di strage e di lesioni aggravate, quest’ultima per l’accoltellamento a Luca Signorelli, l’uomo che lo ha bloccato e ha permesso il fermo, insieme ad altri cittadini.

El Koudri, che non ha saputo spiegare il suo gesto durante il primo interrogatorio, è nato in Italia, in provincia di Bergamo, da dove si era poi trasferito con la famiglia a Modena. È laureato in economia aziendale, ma è disoccupato e vive con i genitori. Secondo quanto emerso, sarebbe stato segnalato per problemi psichiatrici, in particolare disturbo schizoide della personalità.

Di cosa si tratta e come si interviene solitamente, nell’intervista ad Adelia Lucattini, psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana e dell’International Psychoanalytical Association.

L’autore del grave gesto di Modena sarebbe stato segnalato per disturbo schizoide. Ma il condizionale è d’obbligo. Di cosa si tratterebbe?

“Intanto va precisato che non è possibile conoscere la diagnosi. È circolata questa notizia, ma in realtà chi lo avrebbe avuto in cura non avrebbe potrebbe comunicare la diagnosi, se non al magistrato. Se, quindi, è stata resa nota o è stata riferita da terza persona, oppure – se davvero fosse stata comunicata dal magistrato – sarebbe assolutamente corretta, ma nutrirei qualche dubbio”.

Perché nutre dubbi?

“Per diverse ragioni. Intanto, come detto, per motivi di privacy: la tutela nei confronti di chi soffre di disturbi mentali è molto forte, anche perché spesso si tratta di persone fragili, che possono essere vittime di tentativi di raggiro, per esclusione da un’eredità, per esempio; oppure sugli alimenti in caso di separazione o per l’affido dei figli, in ragione della loro condizione. Per questo nel tempo e con la riforma sancita dalla legge 180 del 1978, è stata creata una protezione ad altissima intensità: la diagnosi, quindi, non può essere comunicata se non ad altri servizi psichiatrici o sanitari, per esempio nel caso in cui il paziente debba trasferirsi in vacanza e solo tramite il paziente stesso, nel caso necessiti di trattamenti continuativi”.

Per quale altro motivo le sembra inverosimile che possa essere un caso di disturbo schizoide della personalità?

“Per il tipo di disturbo stesso, che in sé non ha tratti di pericolosità. Coloro che ne soffrono di solito sono persone molto introverse, che non esprimo le proprie emozioni, tendono a vivere isolati e riescono ad avere intimità emotiva e affettiva – anche molto intensa – ma solo con persone che scelgono loro. Nonostante possano sembrare fredde e indifferenti, persino non in grado di gioire anche in caso di complimenti, sono molto introverse. Spesso hanno un disturbo della personalità schizoide i nerd, archivisti, ricercatori, sviluppatori di software, artisti, artigiani, ecc., attività che richiedono precisione solitaria. Persone per nulla pericolose, ma semplicemente che sviluppano le proprie capacità all’interno: hanno una ridottissima capacità relazionale, ma possono essere appassionati di quello che fanno e passionali nelle relazioni affettive, ma con pochi altri molto selezionati. Non parliamo, quindi, di una malattia”.

Ma potrebbero arrivare anche alla schizofrenia vera e propria?

“No, questa evoluzione del disturbo schizoide della personalità non è un dato riportato dalla letteratura scientifica”.

Ma allora come si potrebbe spiegare un eventuale gesto come quello di Modena?

“Premesso che occorrerebbe una valutazione specifica del caso, si potrebbe invece supporre una comorbidità: significa che il soggetto, con disturbo schizoide della personalità, possa aver sviluppato anche un disturbo depressivo maggiore oppure un disturbo detto ‘schizotipico’, cioè una forma nella quale ci sia anche un disturbo dell’umore e delle idee. O ancora un disturbo psichiatrico maggiore oppure – anche se è raro – un caso border line psicotico. Ma chiariamo: è come dire che un asmatico è anche emicranico, cioè ha due tipi di problematiche contemporaneamente”.

Quindi potrebbe essere che il 31enne, per ipotesi, possa aver poi sviluppato un qualche disturbo differente, che può averlo spinto a compiere il gesto?

“Un gesto simile si potrebbe spiegare pensando che una persona, che magari in gioventù era molto molto chiusa o aveva idee un po’ bizzarre, possa aver avuto una diagnosi di personalità schizoide, quindi quella che è definita personalità premorbosa. Solo successivamente, per una evoluzione anche naturale, a una certa età potrebbe aver manifestato un disturbo psichiatrico maggiore con una componente persecutoria di qualche tipo: vuol dire che potrebbe essersi sentito spinto a compiere questo atto perché sentiva voci o pensava di essere vittima di una congiura, quindi dopo aver sviluppato una sindrome schizofrenica o un disturbo dell’umore maggiore con sintomi psicotici”.

Per questo non sarebbe più stato seguito dai servizi psicologici?

“Innanzitutto perché potrebbe non essersi più recato a visita e non chiamato a controllo, perché i per disturbi della personalità non è prevista una presa in carico presso un servizio pubblico, altrimenti dovrebbero esserlo tutti quelli che hanno tratti della personalità particolari. Tra l’altro, per i disturbi di personalità puri, non sono utilizzate terapie farmacologiche, mentre è molto utile una psicoterapia dinamica di lunga durata”.

Perché?

“Sicuramente, come detto, non comporta pericolosità in sé mentre può esserci una sofferenza soggettiva. Casomai le personalità schizoidi possono essere in pericolo, poiché emotivamente fragili: hanno modelli rigidi di pensiero, comportamento ritirati e una percezione della realtà molto personale. Poiché hanno un forte disagio interiore, tendono a evitare relazioni sociali anche in contesti lavorativi. Anche il disturbo di personalità istrionico o narcisistico, che ha bisogno di ammirazione, di stare sul palcoscenico; o agli ossessivo- compulsivi, che magari mettono in ordine o puliscono in continuazione, ecc. Sono persone che rispondono benissimo alla psicoterapia dinamica e non dovrebbero trascurarla perché, in caso insorgessero problemi come ansia o depressione (a causa dell’isolamento), potrebbero essere intercettati nei loro bisogni e affrontarli.

Quindi una terapia potrebbe essere utile da seguire e continuare, in caso di disturbo della personalità schizoide?

“Sì. In caso di comorbidità, come per esempio se insorgesse un disturbo bipolare, essendo già in terapia ci si accorgerebbe e si potrebbe intervenire. Ci sono casi, però, non prevedibili: un disturbo psichiatrico maggiore a volte avviene con un cosiddetto ‘viraggio rapido’, per cui un soggetto si scompensa anche in sole 24-48 ore”.

Può esserci stato un ‘viraggio rapido’?

“Non si può escludere, se non ci sono stati segnali di disagio o comportamentali nei mesi precedenti, soprattutto in primavera quando – è scientificamente noto – chi soffre di disturbi dell’umore può avere proprio degli scompensi. Teniamo anche presente che oggi viviamo una situazione di transizione particolare a causa della riforma della psichiatria: dal 1° gennaio del 2023 si è passati dal sistema territoriale a quello della rete costituita da ospedali di comunità, case di comunità tra hub e spoke, strutture territoriali, case della salute, consultori e ambulatori di prossimità. Nelle more del perfezionamento di questo cambiamento molte persone non sanno più a chi rivolgersi, in caso di necessità”.

Qual è il consiglio che si sente di dare, quindi, a pazienti e famiglie?

“Se si sta male, bisogna trovare subito un servizio di psicoterapia, ma se si sta molto male non occorre esitare a rivolgersi anche al pronto soccorso degli ospedali che hanno un reparto di psichiatria sempre attivo, 24 ore su 24 con un servizio di consulenza. Si tratta di personale molto molto qualificato, di grande esperienza, che spesso ha lavorato a lungo in altri servizi psichiatrici non ospedalieri sul territorio. Anche la rete assistenziale che comprende le case della salute possono essere molto attrezzate, ma dipende dalle Regioni. Non bisogna, quindi, esitare a chiedere aiuto in caso di necessità”.