Auto sulla folla a Modena, Salim El Koudri indagato per strage e lesioni aggravate: l'ipotesi di chi indaga

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vanno avanti le indagini su Salim El Koudri, che sabato 16 maggio ha seminato il panico nel centro di Modena piombando con l’auto sulla folla e ferendo gravemente diverse persone. Il 31enne è indagato per strage e lesioni aggravate, esclusa per il momento la pista terrorismo. Finora non sono stati trovati elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi estremisti o jihadisti. L’ipotesi prevalente in questa fase è quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali per cui era in cura.

Auto sulla folla a Modena, Salim El Koudri accusato di strage

Salim El Koudri, bloccato dopo aver travolto con l’auto diverse persone nel centro di Modena, è in stato di fermo con le accuse di strage e lesioni aggravate.

Non è al momento accusato di terrorismo, in quanto dai primi accertamenti e analisi su pc e smartphone dell’uomo non sarebbe emerso nulla che faccia pensare a legami con gruppi eversivi e jihadisti o a processi di radicalizzazione. Lo riferisce Ansa.

ANSA

Nella sua casa a Ravarino, vicino Modena, gli investigatori non hanno trovato documenti, immagini o altro materiale collegabili a una pianificazione di quanto fatto, affiliazioni o anche solo una simpatia per gruppi estremisti.

Le ipotesi sul motivo del gesto

Nato a Seriate (Bergamo) da genitori marocchini, Salim El Koudri viveva da solo in un appartamento a Ravarino. Era in cerca di lavoro dopo la laurea in Economia aziendale.

Nessun precedente penale, nessuna segnalazione a suo carico, il 31enne è risultato negativo ai test per alcol e droga.

Come riferisce il Corriere della Sera, fino a due anni era in cura presso il Centro di igiene mentale di Castelfranco Emilia.

Per questo l’ipotesi prevalente, al momento, resta quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui soffriva.

Non viene comunque esclusa l’ipotesi dell’auto-radicalizzazione, dato che la tentata strage di Modena è simile a tanti attentati con veicoli sulla folla avvenuti negli anni scorsi in diverse città europee: l’ultimo pochi giorni fa a Lipsia, in Germania.

I profili social oscurati da Meta

Un aspetto da chiarire è quello legato ai profili social di El Koudri, oscurati da diverso tempo da Meta: compare solo il nome, niente foto e contenuti.

Di solito l’azienda che gestisce Facebook e Instagram adotta questo provvedimento quando l’utente pubblica contenuti o tiene comportamenti contrari alla policy del social.

Per questo gli investigatori potrebbero chiedere a Meta informazioni sui contenuti pubblicati dal 31enne e su possibili collegamenti con l’estremismo islamico.

In casi del genere è la stessa azienda a inviare alert agli apparati di sicurezza italiani, ma al momento, riferisce il Corriere, non risulterebbero segnalazioni in tal senso su El Koudri.