Auto sulla folla a Modena, testimoni parlano di "persone buttate giù come birilli" e che "volavano via"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il pomeriggio di sole in via Emilia Centro si è trasformato in un incubo di urla e lamiere nel giro di pochi istanti. Chi si trovava a passeggiare nel cuore di Modena descrive scene di una violenza inaudita, con un’auto lanciata a folle velocità che ha travolto i pedoni alle spalle, senza lasciare loro il tempo di scappare. “Li ha buttati a terra uno dopo l’altro, sembravano birilli“, racconta una testimone oculare a LaPresse.

Auto sulla folla a Modena, la testimonianza shock

Tra chi è riuscito a scampare alla furia di Salim el Koudri c’è l’ex giornalista Pier Luigi Salinaro, che si trovava a pochi metri dall’impatto.

“Ho visto arrivare questa macchina che ha cominciato a tranciare le prime sei persone“, spiega in un video alla Gazzetta di Modena.

“Stavo per attraversare, mi sono buttato in un negozio e ho evitato così di essere travolto”.

Come lui, molti altri cittadini sono riusciti a salvarsi solo grazie a riflessi pronti, rifugiandosi nelle attività commerciali mentre l’auto terminava la sua corsa contro una vetrina, schiacciando una donna che ha subito ferite devastanti.

Secondo i presenti, il mezzo viaggiava ad almeno cento all’ora all’interno della Ztl, una velocità folle che non ha concesso scampo a sette persone, di cui tre risultano in condizioni gravissime.

Altri testimoni hanno raccontato di “persone che volavano via”

Cosa hanno fatto i cittadini eroi

Il momento più drammatico è avvenuto subito dopo lo schianto. Un passante, pensando che il conducente fosse ferito o colto da malore, si è avvicinato per prestare soccorso e ha aperto la portiera.

In quel momento, l’investitore lo ha spinto violentemente a terra ed è fuggito verso corso Adriano.

“L’ho inseguito insieme ad altre quattro o cinque persone”, racconta Luca Signorelli, uno dei cittadini che ha braccato il fuggitivo. Durante l’inseguimento, el Koudri ha estratto un coltello, cercando di colpire chiunque gli si parasse davanti.

Signorelli ha descritto a SkyTg24 i momenti della colluttazione: “Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l’altro alla testa. Sono riuscito a evitare quello al petto, ma l’altro mi ha colpito”.

Nonostante la ferita sanguinante al capo, l’uomo non ha mollato la presa: “Gli ho bloccato il polso e l’ho neutralizzato”.

Insieme a lui sono intervenuti altri cittadini, tra cui due persone di origine straniera, che hanno formato un cordone umano per impedire la fuga dell’aggressore fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Le parole del sindaco Massimo Mezzetti

Il coraggio dei presenti ha evitato che il bilancio delle vittime potesse aggravarsi ulteriormente.

Il sindaco Massimo Mezzetti e il governatore Michele de Pascale hanno espresso profonda gratitudine per il senso civico dimostrato dai modenesi. “Hanno rischiato la vita per fermare un uomo armato”, ha sottolineato il primo cittadino, evidenziando come la reazione della comunità sia stata immediata e solidale.