Auto sulla folla della movida di Derby in Inghilterra, decine di feriti gravi: arrestato il conducente

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una notte di terrore ha sconvolto il centro di Derby, in Inghilterra, dove sabato 28 marzo un’auto è piombata ad alta velocità sui pedoni. Il bilancio provvisorio parla di circa 20 feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni negli ospedali della contea. I testimoni oculari, ancora sotto shock, hanno descritto scene di panico totale lungo Friar Gate, parlando apertamente di un “macello” tra la folla che affollava i locali del centro storico.

Auto sulla folla a Derby in Inghilterra

Come riporta Repubblica, l’episodio si è verificato intorno alle 21:30, in un orario di punta per la movida locale.

La zona di Friar Gate, nota per la presenza di numerosi pub e bar frequentati soprattutto da studenti e giovani, era particolarmente affollata.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla BBC , una Suzuki Swift nera si sarebbe scagliata deliberatamente contro i pedoni, trasformando la serata in un incubo.

“È stato orrendo, c’erano persone a terra e sangue ovunque“, ha raccontato un residente uscito da un locale dopo aver udito le urla strazianti provenire dalla strada.

In pochi istanti si è diffuso il caos, con centinaia di persone che cercavano disperatamente di rintracciare amici e parenti nel timore che fossero rimasti coinvolti.

L’area è stata immediatamente transennata per permettere l’intervento massiccio dei paramedici e dei servizi di emergenza.

L’arresto di un 30enne

Le forze dell’ordine hanno rintracciato e fermato il veicolo poco dopo l’impatto. Alla guida si trovava un uomo di circa 30 anni, che è stato posto in custodia cautelare.

Sebbene le motivazioni del gesto non siano ancora del tutto chiare, la Derbyshire Police ha rilasciato una nota ufficiale per rassicurare la cittadinanza, escludendo per il momento la pista del terrorismo: “Pur sapendo che la situazione può destare preoccupazione, desideriamo rassicurare la popolazione che non riteniamo vi siano altri rischi per il pubblico”.

Gli inquirenti hanno lanciato un appello a chiunque si trovasse nei pressi di Derby intorno all’ora dell’incidente e avesse visto circolare la Suzuki Swift nera.

I rilievi tecnici sul posto sono proseguiti per tutta la notte per chiarire l’esatta traiettoria dell’auto e confermare se si sia trattato di un atto intenzionale.

Al momento, le generalità dell’arrestato non sono state diffuse, mantenendo il massimo riserbo sulle fasi iniziali dell’interrogatorio.

Cosa ha detto la deputata Atkinson

La notizia ha raggiunto rapidamente Westminster. Catherine Atkinson, deputata per la circoscrizione di Derby North, si è detta “profondamente scioccata” dall’accaduto, rivolgendo un pensiero ai feriti e ringraziando i soccorritori per il lavoro incessante svolto tra le strade del centro.

Atkinson ha esortato i cittadini a collaborare con le autorità fornendo qualsiasi dettaglio utile “il prima possibile”.