Auto sulla folla in California, a Oakland morti e feriti: il conducente fugge ma viene bloccato dai passanti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sono almeno tre le persone morte a Oakland, in California, dopo che un’auto lanciata a forte velocità ha investito dei pedoni. L’incidente è avvenuto vicino all’incrocio tra International Boulevard e 85th Avenue. Fra i feriti c’è anche l’autista, un giovane che dopo lo schianto ha cercato di darsi alla fuga ma che è stato immobilizzato da alcuni presenti.

Auto sulla folla ad Oakland

I fatti si sono verificati attorno alle 23:15 (ora locale) di sabato 16 maggio. Tre dei feriti sono stati trasportati in ospedale, due dei quali in condizioni critiche, come rende noto Abc News.

Le indagini sono ancora in corso, ma pare che in questo caso potrebbe trattarsi di un incidente, a differenza di quanto avvenuto a Modena dove il 30enne italo-marocchino Salim El Koudri ha falciato sette persone, ferendone diverse in maniera gravissima.

Chi è l’autista

Secondo la ricostruzione diffusa dalla testata East Bay Times, l’autista sarebbe stato identificato come un minorenne.

Il giovanissimo è stato accusato di aver guidato ad alta velocità e in modo spericolato. A un certo punto, l’auto guidata dal ragazzo avrebbe urtato un altro veicolo parcheggiato, sbandando e finendo sul marciapiede.

Un gruppo di persone che si trovava a passare di lì è stato travolto. Per tre passanti non c’è stato nulla da fare.

Come detto, subito dopo lo schianto il giovane guidatore ha aperto la portiera e ha cercato di darsi alla fuga. Ma è stato bloccato sul marciapiede da alcuni testimoni, fino a quando non è stato preso in custodia dalla polizia.

Il minorenne ha riportato ferite di minore entità. La polizia l’ha trattenuto per diversi minuti, prima di trasferirlo, sempre sotto custodia, sulla prima ambulanza disponibile.

Il bilancio definitivo

Questo il bilancio finale, diffuso su X dall’Oakland Fire Department:

tre persone decedute sul posto;

tre persone trasportate negli ospedali locali (due in codice rosso e una in codice giallo);

due persone (incluso il sospettato) con ferite lievi.

Il precedente

L’incidente di Oakland del 16 maggio si è verificato due settimane dopo un altro sinistro simile, avvenuto nel quartiere di Uptown, in cui sette persone sono rimaste ferite quando un’auto le ha investite su un marciapiede della 18ª strada. Tra i feriti in quell’incidente c’era anche una ragazzina di 15 anni.