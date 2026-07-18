Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Drammatico incidente sull’autostrada A1, in direzione Napoli, all’altezza di Teano: nel tratto tra i caselli di Caianello e Capua una Citroen C5 con a bordo una famiglia partita dal Mantovano ha tamponato violentemente un mezzo pesante e una ragazza di 16 anni è morta. Sono stati ricoverati in condizioni gravi i genitori e il fratellino 11enne della vittima.

Autostrada A1, incidente a Teano: auto contro camion, morta una 16enne

L’incidente, come riporta NapoliToday, si è verificato sabato 18 luglio, all’alba, intorno alle 5, all’altezza del chilometro 704,5 dell’autostrada A1.

Secondo le prime ricostruzioni, una Citroen C5 avrebbe tamponato un camion. La dinamica resta da accertare. La polizia stradale di Caserta Nord ha svolto i rilievi per risalire alla dinamica esatta del sinistro.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

La famiglia coinvolta era partita da Mantova per le vacanze estive

La famiglia coinvolta nella tragedia era partita dal Mantovano per le vacanze estive, come testimoniato dalle numerose valigie trovate in quel che è rimasto dell’auto in seguito allo schianto.

Nell’impatto è deceduta una 16enne: quando sono arrivati i soccorsi non c’era già più nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate dall’adolescente.

Le operazioni per liberare dalle lamiere i genitori e il figlio

I genitori e il fratellino sono invece stati trovati all’interno dell’automobile, ridotta a un cumulo di lamiere dopo lo scontro con il mezzo pesante.

Le operazioni per liberarli sono state molto difficili e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno usato attrezzature specifiche. In ausilio anche un’autogru proveniente dal comando provinciale di Caserta.

Una volta estratti dall’abitacolo del veicolo, il padre, la madre e il figlio 11enne sono stati stabilizzati e trasferiti con la massima urgenza negli ospedali della zona.

Il bambino è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santobono di Napoli.

La procura ha aperto un’inchiesta

La salma della giovane è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta, dove sarà eseguito l’esame autoptico. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo d’inchiesta e ha disposto il sequestro dei telefoni cellulari.

Traffico in tilt

Nel frattempo gli agenti della polizia stradale di Caserta Nord hanno svolto gli accertamenti tecnici e raccolto gli elementi utili per ricostruire i dettagli dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Tra i punti da chiarire ci sono la velocità a cui andavano i veicoli coinvolti al momento dell’impatto, la loro posizione, le relative distanze e le condizioni del tratto autostradale

Le attività di soccorso e di rimozione dei mezzi hanno avuto ripercussioni sul traffico, innescando pesanti rallentamenti lungo la direttrice meridionale dell’A1. Si sono create code e disagi.