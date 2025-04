Auto travolge bambini e ragazzi a Chatham fuori dal campo estivo, almeno 4 morti: illeso l'autista

Quattro giovani tra i quattro e i 18 anni sono morti dopo essere stati travolte da un’auto a Chatham, nell’Illinois. La vettura si è lanciata contro gli studenti di un centro estivo del doposcuola della cittadina americana. Il governatore dell’Illinois, JB Pritzker, ha parlato di ”una tragedia inspiegabile”.

L’auto travolge bambini e ragazzi

La polizia ha aperto un’inchiesta sull’accaduto e ha spiegato che la persona che si è lanciata con l’auto contro il doposcuola non ha riportato ferite ed è stata trasferita in ospedale per una valutazione.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo ha investito diverse persone all’esterno del campo prima di sfondare l’edificio entrando dal lato est e uscendo da quello ovest, attraversando la struttura.

Fonte foto: Screenshot video Ansa/AFP Credit: NewsNation

La polizia sul luogo dell’incidente a Chatham

Alla guida c’era un solo occupante, non è ancora chiaro se l’impatto sia stato causato da un errore di guida, un malore o se si tratti di un gesto intenzionale. La polizia non ha al momento fornito dettagli sull’identità dell’autista né chiarito se sia stato arrestato o formalmente preso in custodia.

Il medico legale della contea di Sangamon, Jim Allmon, ha detto che le vittime sono “studentesse” la cui identità non è ancora stata resa pubblica in attesa che la notizia venga notificata prima a tutte le famiglie.

L’intervento della polizia

La struttura in cui è avvenuta la tragedia ospita le attività della Youth Needing Other Things Outdoors (Y.N.O.T.O.), un’organizzazione locale che offre programmi doposcuola e campi estivi per giovani e famiglie della zona.

L’incidente si è verificato intorno alle 15.30 (ora locale) di lunedì 28 aprile nella cittadina a circa 10 miglia a sud della capitale dello stato Springfield.

Le autorità hanno isolato completamente l’area bloccando le strade circostanti, mentre gli investigatori raccoglievano testimonianze e prove sul posto.

Il dipartimento di polizia di Chatham ha diffuso un breve messaggio attraverso i propri canali social: “Qui si è verificata una terribile tragedia che ha colpito tutti noi. Vi chiediamo di pregare per le famiglie e per la nostra comunità”.

Il cordoglio del governatore dell’Illinois

Il governatore dell’Illinois, JB Pritzker, ha espresso il suo cordoglio in un comunicato ufficiale: “Sono inorridito e profondamente addolorato per la morte di bambini e i numerosi feriti a Chatham questo pomeriggio. Il mio cuore è pesante per queste famiglie e per l’inimmaginabile dolore che stanno provando, qualcosa che nessun genitore dovrebbe mai dover sopportare”.