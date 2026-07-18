Auto travolge e uccide ciclista a Mandas, in provincia di Cagliari, parabrezza sfondato dal corpo nell'impatto

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Un’auto ha travolto e ucciso un uomo che viaggiava in bicicletta lungo la strada statale 128, nel territorio del comune di Mandas, in provincia di Cagliari. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento e il ciclista, un uomo di 66 anni, sarebbe morto sul colpo. Il corpo, sbalzato dalla bicicletta, avrebbe sfondato il parabrezza della vettura.

Ciclista ucciso da un’auto a Mandas

Attorno alle 7:30 del mattino un’auto ha travolto un ciclista sulla statale 128 Centrale Sarda, uccidendolo sul colpo. La vittima aveva 66 anni ed era residente nel vicino comune di Sanorbì.

L’incidente sarebbe avvenuto nel territorio del comune di Mandas. La dinamica non è ancora stata chiarita, ma l’impatto sarebbe stato particolarmente violento.

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L’auto ha colpito la bicicletta con la parte frontale e il colpo ha catapultato il corpo del 66enne sul cofano e sul parabrezza, sfondando il vetro.

I soccorsi e le indagini

Subito dopo l’incidente è arrivata sul posto anche un’ambulanza del 118. I sanitari non hanno però potuto fare altro che constatare che la vittima era morta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto.

Sono intervenuti anche i carabinieri delle sezioni di Senorbì e Gesico, insieme al comandante della stazione di Mandas. L’auto che ha investito il ciclista era guidata da una donna di 43 anni.

I carabinieri hanno delimitato l’area dell’incidente e deviato per un breve periodo il traffico in modo da poter eseguire i rilievi necessari al chiarimento della dinamica dell’incidente.

I ciclisti vittime della strada in Italia

Secondo i dati dell’osservatorio ciclisti Asaps-Sapidata, nel 2025 222 persone sono morte mentre andavano in bicicletta sulle strade italiane.

Si tratta quasi sempre di uomini, 200 casi, mentre le donne morte in queste circostanze sono 22. In 24 casi il responsabile si è dato alla fuga dopo l’incidente.

Il dato è in netto aumento rispetto al 2024, quando erano morti 185 ciclisti. Quasi la metà delle vittime inoltre aveva più di 65 anni, esattamente come nel caso di Mandas.