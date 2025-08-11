Auto travolge e uccide donna a Gratosoglio a Milano, quattro presone in fuga a piedi: vettura risulta rubata

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragico incidente a Gratosoglio a Milano. Una donna di 71 anni è stata investita e uccisa sul colpo da un’auto. I quattro minorenni a bordo hanno abbandonato il veicolo e si sono dati alla fuga. L’auto con targa francese risulta rubata.

Investono una donna e fuggono

Una donna di 71 anni è stata investita a Milano, nel quartiere di Gratosoglio, nella periferia sud della città. L’anziana, originaria della Puglia, è risultata subito in gravi condizioni e ha perso la vita.

La dinamica dell’incidente, avvenuto lunedì 11 agosto poco prima di mezzogiorno, è ancora da chiarire. Molti i punti di domanda, come di chi è l’auto rubata domenica 10 agosto e dove sono andati a nascondersi i quattro minori a bordo del veicolo.

Infatti, in via Saponaro, insieme alla donna a terra, è rimasta solo l’auto con targa francese vuota. Mentre si avvicinavano i testimoni e prima dell’arrivo dei soccorsi, dalla vettura sarebbero scesi in quattro per fuggire a piedi. Secondo la polizia locale, i giovani in fuga sono 4 minorenni.

La dinamica

Gli agenti sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale avvenuto a Milano. Quello che è chiaro è che la 71enne è stata colpita violentemente dal mezzo in corsa all’altezza del civico 49 di via Michele Saponaro.

Le persone a bordo non hanno atteso l’arrivo dei soccorsi né chiamato l’ambulanza. Si sono dati alla fuga e questo peggiora la loro posizione. Non solo l’auto risulta rubata e con questa è stato fatto un incidente dall’esito mortale, ma non si sono neanche fermati per capire se la donna fosse viva o meno.

Della vittima non si conosce ancora il nome, mentre a bordo dell’auto non risulta refurtiva di nessun tipo. Segno, secondo gli agenti, che il furto doveva ancora essere compiuto o che, nella fuga, sia stato trovato il tempo per nascondere il bottino.

Incidenti in strada: numeri in crescita

Secondo i dati dell’Osservatorio ASAPS–SAPIDATA (aggiornati al 31 luglio 2025), i pedoni deceduti in strada sono 212, in calo del 10,1% rispetto ai 236 dei primi sei mesi del 2024. Crescono invece i ciclisti morti sulle strade italiane (+21,8% rispetto allo stesso periodo del 2024).

Nei dati emerge una figura più fragile: tra i pedoni, infatti, sono gli over 65 a rappresentare la metà delle vittime. I mesi con più vittime sono stati gennaio e luglio, mentre la regione più colpita è il Lazio con 34 morti (21 solo a Roma), seguita da Lombardia (28) ed Emilia-Romagna (22).

Per il ministero dei Trasporti, a sette mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada si registra un calo dei decessi, delle persone ferite e degli incidenti mortali. I numeri sono: 81 morti in meno, 958 feriti in meno e 58 incidenti mortali in meno.