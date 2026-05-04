Auto travolge folla di passanti a Lipsia, morti e feriti nell'incidente in Germania: indagini in corso

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Nel centro di Lipsia, in Germania, un’auto ha travolto una folla di persone. Secondo la stampa locale ci sarebbero due morti e diversi feriti. Il conducente è stato arrestato, come detto dal sindaco Burkhard Jung, secondo cui “non sussiste più alcun pericolo”. Sul luogo dell’incidente sono presenti una decina di ambulanze e i negozi nella zona pedonale sono stati chiusi.

Auto sulla folla: morti e feriti a Lipsia

Le autorità tedesche non hanno fornito dettagli sulle circostanze esatte di quanto accaduto e sulla gravità delle lesioni dei feriti.

Fino ad ora sono state confermate due vittime e diversi feriti dopo che un’auto ha travolto una folla di persone a Lipsia: il luogo dell’incidente è Grimmaische Strasse, una delle principali strade commerciali della città che collega vari punti di interesse alla piazza del mercato.

Il conducente è stato arrestato: secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, avrebbe mostrato segni di instabilità mentale al momento del fermo.

Secondo il capo dei vigili del fuoco di Lipsia, Axel Schuh, il conducente viaggiava ad alta velocità e avrebbe percorso circa 500 metriprima di fermarsi.

Indagini in corso in Germania

Il sindaco di Lipsia Burkhard Jung ha detto che la situazione è sotto controllo: “Non sussiste più alcun pericolo”, ha detto.

Poi ha aggiunto: “Siamo devastati. Tutto ciò che posso fare ora è esprimere la mia solidarietà alle famiglie delle vittime. Ora tutto il resto dipenderà dal lavoro della polizia e delle autorità inquirenti”.ù

La dinamica di quanto accaduto deve essere indagata e verificata: stando all’emittente locale Radio Leipzig un Suv Volkswagen con una persona sul tetto sarebbe stato visto sfrecciare ad alta velocità in una zona pedonale della città.

L’emittente cita anche testimoni oculari secondo i quali si sarebbe verificato anche un accoltellamento.

Auto sulla folla in Germania

Sono diversi i precedenti di incidenti in Germania in cui auto si sono lanciate sulla folla provocando morti e feriti.

Il 19 dicembre 2016 un camion è stato deliberatamente lanciato contro un mercatino di Natale a Berlino, nei pressi della Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, causando 12 morti e oltre 50 feriti.

La sera del 20 dicembre 2024 un grave episodio ha colpito il mercatino di Natale di Magdeburgo, dove un’auto si è lanciata sulla folla causando due morti e diversi feriti

Il 13 febbraio 2025, a Monaco di Baviera, un’auto si è scagliata contro la folla durante una manifestazione organizzata dal sindacato dei servizi Ver.di: l’incidente ha causato il ferimento di circa 28-30 persone, tra cui alcuni bambini.