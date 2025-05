Auto travolge scooter a Capannori vicino Lucca, 17enne morta dopo essere stata trascinata per decine di metri

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Dramma a Capannori, vicino Lucca, dove una 17enne è morta in un incidente stradale. La ragazza viaggiava sul suo scooter quando è stata travolta da un’auto che l’ha trascinata per decine di metri e l’ha spinta fino a un campo che costeggia la strada. La giovane si chiamava Valentina Tomei ed era residente in zona. È deceduta sul colpo.

Incidente mortale a Capannori, Lucca

Terribile incidente stradale a Capannori, in provincia di Lucca. Qui una ragazza ha perso la vita dopo essere stata travolta, mentre era in sella al suo scooter, da un’auto all’incrocio tra via Romana e via Nuova di Paganico.

L’impatto è stato tremendo: la ragazza è stata trascinata per diversi metri e ha riportato diverse e gravi ferite che ne hanno causato la morte.

Chi era la ragazza

Nuovo dramma sulle strade italiane. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio, intorno all’1.50, una 17enne, Valentina Tomei, è stata vittima di un incidente che le è stato fatale.

La ragazza era residente a Capannori e viaggiava in sella al suo scooter, una Vespa Piaggio di colore bianco, dopo probabilmente una serata fuori. Era una studentessa e praticava ginnastica artistica. Era iscritta al liceo delle scienze umane Paladini a Lucca, aveva una sorella, più grande di due anni.

È stata travolta da un’auto e, una volta a terra, è stata trascinata per molti metri. Repentini ma inutili i soccorsi. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza con medico a bordo, insieme alle forze dell’ordine, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La dinamica dell’incidente

Al volante dell’auto, una Mercedes, c’era un uomo di circa 30 anni residente a Porcari. Si è subito fermato, provando a prestare soccorso. Quindi è stato trasportato in ospedale a Lucca sotto choc, nelle prossime ore verrà sottoposto a specifici esami.

I carabinieri della stazione di Capannori e del Norm di Lucca hanno aperto le indagini per accertare quanto successo e per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Quella tra il 24 e il 25 maggio è stata una notte tragica in Toscana. Non solo l’incidente a Capannori, se n’è registrato un altro, mortale, ad Agliana dove ha perso la vita un giovane di 21 anni.