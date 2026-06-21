Auto travolge un gruppo di ciclisti a Palermo con un sorpasso vietato, morta una donna

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Un’auto ha invaso la corsia opposta durante un sorpasso in un tratto di strada a linea continua a Palermo e ha travolto un gruppo di ciclisti. Una donna di 41 anni è morta sul colpo, altre due persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto vicino a Pioppo, frazione di Monreale, alle porte di Palermo.

Auto invade corsia e travolge i ciclisti

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat 500X diretta verso Pioppo ha invaso la corsia opposta durante un sorpasso in un tratto a linea continua, travolgendo un gruppo di ciclisti che procedeva verso Palermo.

La vettura stava superando tre veicoli. Una ciclista è deceduta e altri due sono rimasti feriti.

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I superstiti hanno raccontato la dinamica dell’incidente agli investigatori. La tragedia è avvenuta vicino a Pioppo, sulla strada statale 186 a Monreale, e sull’accaduto indaga la Procura di Palermo.

Chi è la vittima

La ciclista morta si chiamava Mirela Nicoleta Rusu e aveva 41 anni. Il compagno, che era con lei, è stato portato al pronto soccorso in stato di choc, mentre un altro ciclista è stato trasferito in ambulanza in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, all’ospedale Ingrassia.

Alla guida della Fiat 500X c’era un 38enne. Rusu è morta sul colpo e la salma è stata restituita dai magistrati ai familiari.

Sono intanto stati disposti gli esami alcolemici e tossicologici sull’automobilista.

L’indagine sull’incidente

Il conducente dell’auto sarebbe risultato negativo all’alcol test, ma potrebbe dover rispondere di omicidio stradale.

Intanto i racconti dei superstiti saranno confrontati con i rilievi eseguiti sul luogo dell’incidente e con eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

Gli accertamenti sono affidati alla Polizia municipale e ai carabinieri delle stazioni di Pioppo e Monreale, coordinati dalla Procura guidata da Maurizio de Lucia.

Al centro dell’inchiesta c’è soprattutto la manovra di sorpasso che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata effettuata in un tratto in cui il codice della strada vieta espressamente il superamento di altri veicoli a causa della linea continua.

Il cordoglio della Federciclisti

La morte di Mirela Nicoleta Rusu ha suscitato profondo cordoglio tra amici e conoscenti. La Federciclismo Sicilia ha pubblicato sui social una foto della 41enne per ricordarla.

“Vogliamo ricordarti così Nicoleta. Con il tuo sorriso contagioso e solare, così come contagioso era il tuo amore per la bicicletta”, si legge nel post.

La Federazione ha poi voluto riaccendere i riflettori sulla sicurezza dei ciclisti su strada. “Oggi l’ennesimo omicidio stradale – hanno scritto – ancora a opera di un pirata della strada, ci ha tolto una vita. Tutto questo non è più accettabile, non è più sopportabile. Alla sua famiglia, al nostro caro Andrea Calandra e al presidente della ASD Sport e Nutrition giunga il nostro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze”.